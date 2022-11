Wenn man sich das Reich des tief gestürzten Kryptokönigs Sam Bankman-Fried (30) als Kartenhaus vorstellt, scheint schnell klar, wer die unterste Karte herausgezogen und den Einsturz mit ausgelöst hat: Changpeng Zhao (45), Gründer und Chef der weltgrößten Kryptobörse Binance, einst Partner und später erbitterter Rivale von Bankman-Fried . Der monatelange Streit der Super-Egos "SBF" und "CZ" gipfelte Anfang November in einem Beben am Kryptomarkt, das Bankman-Frieds Kryptobörse FTX in die Pleite riss und auch Zhao mehr als 10 Milliarden Dollar kostete.

Doch seitdem hat sich ein Rollentausch vollzogen. Mit dem Niedergang des scheinbar goldenen Herrschers Bankman-Fried stieg Zhao zum neuen König auf – dabei war der eben noch der dunkle Ritter. Seine 2017 gegründete Plattform Binance ist ein Halbschattengewächs, das in diesem Milieu in einem atemberaubenden Tempo wuchs. Bis heute wird Binance nicht von Finanzaufsichtsbehörden reguliert, im Gegenteil: die Aufseher in den USA und Europa warnen sogar. Zhao lässt auf seiner Plattform mehr als 400 Kryptowährungen handeln, mehr als dreimal so viel wie etwa bei der börsennotierten US-Plattform Coinbase. Zudem bietet Zhao extrem wilde Handelsmanöver mit Hebel und auf Marge an: Wer als Zocker mit viel Risiko ein richtig großes Rad drehen wollte, kam in sein Reich. So wurde Binance zur größten Kryptoplattform der Welt, die mehr Umsatz erzielt als die drei nachfolgenden Konkurrenten zusammen.

Was also ist zu halten vom Wechsel auf dem Kryptothron? Und wie glaubwürdig ist die Wandlung von CZ, der jahrelang gegen jede Regulierung wetterte und nun als weißer Ritter der Kryptowelt auftritt? Denn so selbstlos, wie er sich derzeit gibt, handelt der Unternehmer im schwarzen T-Shirt nicht. Einige Beobachter sehen in ihm sogar eher einen Räuber als einen Ritter.

Ein vergifteter Deal

SBF und CZ verband zunächst eine Partnerschaft. Als Bankman-Fried 2019 seine Handelsplattform FTX gründete, beteiligte sich Zhao mit 100 Millionen Dollar an dem Konkurrenten. Die Welt mit Kryptodeals zu beglücken und dabei selbst dabei reich werden, war die gemeinsame Mission. Doch die Spannungen der beiden aufstrebenden Milliardäre verschärften sich: Während Bankman-Fried die Nähe zur Politik in Washington suchte, fühlte sich CZ vom Konkurrenten schlechtgemacht.