Der Eindruck des obersten Lehrersprechers ist: Die Schulpolitiker in allen Ländern haben erkannt, dass ökonomische Bildung gestärkt werden muss. Die Frage ist nur: Wie? In welchen Klassenstufen und in welchem Umfang dazu auch Pflichtunterricht angeboten werde, das sei völlig unklar. Zumal die Erhöhung immer an eine Grenze stößt: Erhöht man die Stunden für Wirtschaft, müssen dafür andere Fächer dafür gekürzt werden. Doch nicht einmal zur Klärung dieser Wie-Frage reichen aus Meidingers Sicht die zwei Millionen Euro, die nun in Berlin eingeplant sind.

Das Bildungsministerium will sichtbar machen und Kräfte bündeln

Was also hat das Bundesfinanzministerium vor? Ziel der Strategie sei es, bereits existierende Ansätze besser sichtbar zu machen und neue Entwicklungen zur ökonomischen Bildung anzuregen und Kräfte zu bündeln, heißt es aus dem Bundesbildungsministerium. Ein eigenes Schulfach könne dafür sinnvoll sein. "Die Inhalte der ökonomischen Bildung können jedoch auch in andere Fächer integriert werden." Die Hoheiten dafür liegen allerdings bei den jeweiligen Ländern.

Darüber hinaus verweist das Ministerium darauf, was man vieles schon tue. Es gebe etwa den Schülerwettbewerb "Jugend gründet", Schülerfirmen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), das Programm "Young Entrepreneurs in Science" (YES), das Gründungen aus Hochschulen anregen soll, zwei Maßnahmen in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung und das Projekt "Curriculum und Professionalisierung der finanziellen Grundbildung", in dem Unterrichtsmaterialien und ein Lernspiel entwickelt wurden.

Die Frage ist, ob das reicht, damit in Zukunft mehr als die Hälfte der Schüler weiß, was ein Investmentfonds ist.