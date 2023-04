Flaute bei Börsengängen erschwert Spac-Geschäft

Die derzeit schwierige wirtschaftliche Großwetterlage erschwert das Unterfangen zusätzlich. Vor dem Hintergrund von Inflation, Krieg in der Ukraine und Energiekrise deuten die Vorzeichen vielerorts noch immer in Richtung Rezession. Auch der IWF hat seine Prognosen jetzt heruntergeschraubt. Entsprechend groß ist die Unsicherheit an den Börsen. Die Folge: Kaum ein Unternehmen wagt derzeit den Weg aufs Parkett über den klassischen Börsengang. Und auch die alternative Option, über eine Spac, reizt viele Firmenlenker nicht.

Für zahlreiche Spac-Lenker, für die in den kommenden Monaten die Frist für eine Übernahme abläuft, steigt dadurch der Druck zusätzlich. Wie die Research-Firma Kroll in einem Marktbericht schreibt, müssen allein am weltweit führenden US-Markt im laufenden Jahr noch 348 Spacs ein Unternehmen finden, das sie per Übernahme an die Börse bringen können. Allein im April warten den Kroll-Daten zufolge im US-Markt noch mehr als 14 Milliarden Dollar darauf, in Spac-Akquisitionen investiert zu werden. Viele dieser Vorhaben, das scheint schon jetzt klar, dürften scheitern. Weitere Rückabwicklungen sind absehbar.