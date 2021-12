Preise für Benzin und Diesel Tanken so teuer wie seit acht Jahren nicht mehr

Was für ein Unterschied: Am 14. November dieses Jahres mussten Autofahrer knapp 40 Cent mehr für den Kraftstoff E10 bezahlen als noch zu Jahresbeginn. Für 2022 erwarten Experten eine leichte Entspannung an den Tankstellen.