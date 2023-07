Die Bank of England (BoE) holt sich mit dem früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke (69) Expertise von außen, um ihre nicht immer treffsicheren Prognosen zu verbessern. Ziel der Überprüfung sei es, die Vorhersagen "in Zeiten der Unsicherheit" weiterzuentwickeln, teilte die Notenbank am Freitag mit.