In welcher Weise – und ob überhaupt – der Tod des Finanzchefs im Zusammenhang mit den Unternehmensentwicklungen steht, ist nicht klar. Fakt ist: Das Unternehmen und auch Arnal persönlich waren zuletzt erheblich unter Druck geraten.

Bed Bath & Beyond (BBBY) war eine der in den Internetforen gehypten Meme-Aktien. Mitte August stieg der Kurs binnen Tagen um rund zwei Drittel, nachdem der milliardenschwere, aktivistische Investor Ryan Cohen (36) bekannt gegeben hatte, Call-Optionen auf weitere Aktien 1,67 Millionen BBBY-Aktien erworben zu haben. Mit seinem Fonds Cohen RC Ventures hatte er immer wieder auf Meme-Stocks wie auch GameStop gewettet, was Cohen auch den Spitznamen "Meme Lord" eingebracht hatte; parallel ist er selbst Chairman von GameStop. Im März hatte er bereits ein 10-Prozent-Paket an Bed Bath & Beyond erworben. Am 17. August jedoch – die Aktie hatte gerade ihren höchsten Kurs seit Langem erreicht – verkündete er seinen Ausstieg. Der Verkauf brachte ihm einen satten Gewinn von mehr als 68 Millionen Dollar ein, so die Nachrichtenagentur Bloomberg, eine Marge von 56 Prozent auf sein Investment. Der Aktienkurs von Bed Bath & Beyond jedoch brach daraufhin in sich zusammen.