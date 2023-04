Privatanleger ließen Kurs stark schwanken

Die Aktie von Bed, Bath & Beyond ist seit März diesen Jahres ein Pennystock und unterlag seit drei Jahren starken Kursschwankungen. Ebenso wie die Elektronikhandelskette Gamestop oder der Kinobetreiber AMC gehörte auch Bed, Bath & Beyond zu den sogenannten Meme-Aktien, die von spekulativen Anlegern, die sich im Forum Wallstreetbets (WSB) auf der Diskussionsplattform Reddit austauschen, immer wieder nach oben und unten bewegt wurden. Auf Wallstreetbets tauschen private Geldanleger wilde Investmenttipps aus, verbünden sich zu konzertierten Aktionen am Aktienmarkt und treiben so mitunter die Aktienkurse von Firmen in die Höhe, deren Geschäft einen solchen Kursverlauf eigentlich kaum rechtfertigt.