Die Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto in den USA und die folgende Klagewelle haben den Leverkusener Bayer-Konzern bereits Milliardensummen gekostet. Auch fünf Jahre nach der Übernahme trübt Monsanto die Bilanz weiterhin: Der Gewinn von Bayer ist im ersten Quartal um 33 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro abgestürzt. Als Gründe nannte das Leverkusener Unternehmen am Donnerstag die gesunkenen Preise für das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat sowie die Inflation. Der Umsatz in den ersten drei Monaten ging demnach leicht um 1,7 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zurück.