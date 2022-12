Man werde die Kryptowerte in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar an die Besitzer übergeben, sobald die Gerichte und der Insolvenzverwalter von FTX zustimmen, hieß es. Der Insolvenzverwalter und aktuelle CEO von FTX, John Ray, hatte Anfang Dezember gewarnt, dass Kunden von FTX einen Teil ihrer Einlagen verlieren werden. Vor allem ausländische Kunden hätten weniger Chancen als Kunden in den USA.

Viele ausländische Kunden wollen anonym bleiben

Eine Gruppe von ausländischen FTX-Kunden hat unterdessen ein US-Gericht gebeten, ihre Namen entgegen den Gepflogenheiten bei dem Konkursverfahren geheim zu halten. "Inhaber von Kryptowährungen sind besonders anfällig für Betrug und Diebstahl", hieß es in einem Schreiben an Richter John Dorsey, das in der Nacht auf Donnerstag eingereicht wurde. Auch FTX hat um eine Ausnahme gebeten. Das US-Justizministerium sowie Medien wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal" fordern dagegen die Offenlegung. Dorsey hat für den 11. Januar eine Anhörung zu der Frage angesetzt.