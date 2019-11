So stark haben Mieten zuletzt die Gehälter abgehängt



Kaufen? Teuer. Mieten? Teuer - der Wohnungsmarkt in Deutschland ist angespannt, vor allem in den Städten. Ein Datensatz der Bundesregierung zeigt die Situation nun anschaulich - im Vergleich zur Entwicklung der Löhne.

Die Grafik von Statista illustriert die Entwicklung: In gut zehn Jahren hat sich ein Verbraucherpreisindex der Angebotsmieten mit einem Plus von etwa 40 Prozent entwickelt; die Bruttomonatsverdienste blieben im selben Zeitraum unter 30 Prozent Plus. Bis 2013 stiegen die Verdienste noch etwas stärker als die Mieten.

luk