13





US-Präsident Donald Trump ist es schon lange ein Dorn im Auge und auch viele US-Konzerne dürften sich kaum freuen: Seit Monaten steigt und steigt der Dollar Börsen-Chart zeigen im Wert gegenüber anderen Währungen. Gegenüber dem Euro Börsen-Chart zeigen gewann der Greenback seit Anfang 2018 bereits etwa 11 Prozent. Der ICE Dollar Index, der die Entwicklung der US-Währung gegenüber einem Korb mit sechs wichtigen Währungen misst, liegt etwa im gleichen Maße im Plus. Der Index, so berichtet das "Wall Street Journal", notiert gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren.

Hauptgrund für die Entwicklung dürfte die Geldpolitik der US-Notenbank sein. Die Fed hatte vor dem Hintergrund einer robusten US-Konjunktur bereits früh damit begonnen, ihre Zinsen zu steigern. Weil Notenbanken in anderen wichtigen Währungsräumen - beispielsweise die Europäische Zentralbank - nicht mitzogen, entstand ein Zinsgefälle, durch das Kapital verstärkt in Richtung USA gelenkt wurde. Inzwischen ist die Fed zwar wieder leicht von ihrem Zinssteigerungskurs abgerückt. Andere Notenbanken weltweit sind aber ebenfalls dazu übergegangen, ihre Geldschleusen wieder weiter zu öffnen. Die relative Zinslücke bleibt also wohl vorläufig bestehen.

Selbst nach dem jüngsten Abrutschen der Zinsen auf US-Staatsanleihen, welche vergangene Woche zu neuerlichen Unruhen am Aktienmarkt geführt hatte, können Investoren mit den US-Papieren noch höhere Erträge erzielen als mit Staatspapieren in anderen Industrieländern, so das "WSJ".

Kein Wunder also, dass viel Kapital in Richtung USA fließt, was den Dollar immer weiter in die Höhe treibt. Für die Wirtschaft kann diese Entwicklung weitreichende Folgen haben - sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA: