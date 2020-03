Die Ausbreitung des Coronavirus und die jetzt aufgekündigte Öl-Fördervereinbarung zwischen den Opec-Staaten und Russland drücken den Ölpreis weiter nach unten. Das bekommt der Ölgigant Saudi Aramco schmerzlich zu spüren. Die Aktien des saudischen Staatskonzerns sind am Sonntag in der Spitze um rund 10 Prozent auf unter 30 Riyal eingebrochen und damit unter den Ausgabepreis von 32 Riyal.

Für das saudische Königreich und seine Herrscherfamilie bedeute dies nach Einschätzung des "Wall Street Journal" (€) einen schweren Rückschlag. Hatte es doch beim weltweit größten Börsengang 1,5 Prozent der Anteile an die Börse gebracht. Der Börsengang gilt auch als Test für das Ansehen von Kronprinz Mohammed bin Salman und als wichtige Finanzierungsquelle für seine Wirtschaftsreformen.

Der Markt bewertete Aramco kurzzeitig mit mehr als 2 Billionen Dollar, ein von dem Prinzen verfolgtes Bewertungsziel. Derzeit rangiert der Wert Aramcos bei rund 1,7 Billionen Dollar. Dem Bericht zufolge scheinen Stützungskäufe staatlich gelenkter Investoren nicht auszureichen, um den Kurs zu halten.

Unter dem Druck der Coronavirus-Epidemie hat sich der Erdöl seit Jahresanfang um mehr als ein Viertel verbilligt. Das macht vor allem den Opec-Ländern zu schaffen. Russland dagegen gab an, mit dem derzeitigen Preisniveau leben zu können. Die Krise drückt den Verbrauch von Öl und damit auch empfindlich auf die Preise.

Börsen am Golf brechen ein, Kuwait setzt den Handel aus

Insidern zufolge erwägt Saudi-Arabien nun im Alleingang seine Produktion hochzufahren. Zugleich hatte die staatliche Aramco in der Nacht zu Sonntag erklärt, den offiziellen Verkaufspreis für alle Sorten und alle Abnehmer um mindestens acht Dollar je Barrel zu senken - eine Kampfansage mit erheblicher Wirkung:

Saudi-Arabiens Börse, die Tadawul, gab am Sonntagnachmittag in Riad um knapp 8 Prozent nach. Auch die Indizes anderer Markplätze - etwa in Abu Dhabi, Dubai und Kuwait - gaben mehrere Prozentpunkte nach. In Kuwait wurde nach einem Minus von 10 Prozent zwischenzeitlich der Handel ausgesetzt, wie CNBC berichtet.

rei