Der deutsche Immobilienmarkt kann sich der Corona-Krise nicht entziehen: Die Ratingagentur Scope rechnet wegen der Pandemie mit höheren Risiken und niedrigeren Renditen, vor allem im Geschäft mit Büro- und Ladenflächen. Das Berliner Analysehaus hat die Ratings von 12 von 15 offenen Immobilienfonds herabgestuft, drei konnten ihr Rating halten. Die bewerteten Fonds verwalten zusammen rund 100 Milliarden Euro, also fast den gesamten Immobilienfonds-Markt in Deutschland.

Solche Fonds sind bei Kleinanlegern sehr beliebt, weil diese sich so an milliardenschweren Immobilienportfolios beteiligen können. Oftmals wird das Geld auf viele verschiedene Mieter und Objekte verteilt. Bis Ende März 2020 haben Anleger 109 Milliarden Euro in die Fonds gesteckt - so viel wie nie zuvor.

Trotz der Herabstufungen befänden sich die Ratings aber nach wie vor auf einem vergleichsweise hohen Niveau, heißt es bei Scope. Das durchschnittliche Rating der Fonds liege bei "a" - was aus Anlegersicht eine gute Rendite im Verhältnis zum Risiko bedeutet.

Kein Einbruch wie in der Finanzkrise

Besonders betroffen von den Herabstufungen sind der Analyse zufolge Fonds, die verstärkt auf den stationären Einzelhandel und die Hotelbranche gesetzt haben. "Diese beiden Segmente wurden von der Pandemie massiv getroffen, weil monatelang Kunden ausblieben", sagt Sonja Knorr von Scope. Das führte zu niedrigen Umsätzen. Die Folge: Die Renditen, die sich mit den Immobilien aus diesen Branchen verdienen lassen, dürften unter Druck geraten, weil Mieteinnahmen sinken könnten.

Deutschlands Innenstädte verändern sich bereits seit Jahren, die Pandemie beschleunigt nun das Tempo. "Der Onlinehandel gewinnt weitere Marktanteile. Das wird zu weiter sinkender Nachfrage nach Verkaufsflächen und niedrigeren Mieten führen", sagt Knorr. Schlimm dürfte es auch den Markt für Gewerbeimmobilien treffen, weil die Corona-Krise Unternehmen lehrt, wie gut sie eigentlich mit Home-Office und dezentraler Arbeit zurechtkommen. Dadurch könnte die Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen sinken.

Trotzdem kommen die Immobilienfonds aber deutlich besser durch die Corona-Krise als in der letzten großen Rezession im Jahr 2008. In der damaligen Finanzkrise mussten 18 offene Immobilienfonds mit einem Fondsvermögen von rund 26 Milliarden Euro geschlossen und später abgewickelt werden. "Eine solche Situation ist aktuell nicht in Sicht", sagt Knorr. Denn zum einen verfügten die Fonds über ausreichend liquide Mittel, und zum anderen hätten Anleger seit Ausbruch der Corona-Krise keine erheblichen Gelder abgezogen. Grund hierfür sind auch die im Jahr 2013 eingeführten Mindesthalte- und Kündigungsfristen. Seitdem müssen Anleger die Fondsanteile mindestens zwei Jahre halten. Und wer verkaufen will, muss zwölf Monate vorher kündigen.

"Kaum ein Anlagesegment hat in den vergangenen Monaten derartige Stabilität bewiesen", sagt Knorr. Das liegt aber auch daran, dass Immobilien nicht wie Aktien täglich an der Börse gehandelt werden. Weil kaum neue Transaktionen zustande kommen, erscheinen die Preise erst einmal stabil. "Wenn eine zweite Pandemiewelle kommt oder die Wirtschaft sich doch nicht wie erwartet erholt, könnte das aber zu sinkenden Immobilienpreisen führen", sagt Knorr.

Konkret erwarten die Analysten im Schnitt für Immobilienfonds eine Rendite zwischen 1,5 und 2 Prozent pro Jahr nach Kosten. Damit lägen die Renditen weiterhin deutlich über denen, die sich derzeit mit Staatsanleihen oder Termingeldern erzielen lassen.

Offene Immobilienfonds sind aber grundsätzlich sehr teuer. Im Normalfall werden laufende Gebühren fällig, die jährlich etwa ein Prozent betragen. Auch wird beim Verkauf der Anteile oftmals ein Rücknahmeabschlag fällig. Hinzu kommen bei vielen Fonds Bewirtschaftungskosten und Transaktionsgebühren.

"Aufgrund der hohen Kosten ist das eine Mogelpackung", sagt Finanzexperte und Vermögensverwalter Gerd Kommer. Besser ist es aus seiner Sicht auf günstige Indexfonds (ETFs) zu setzen, in denen die Aktien von Immobilienunternehmen enthalten sind.