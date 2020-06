Kurz vor der Hauptversammlung am kommenden Mittwoch hat die Investorengruppe um den tschechischen Milliardär Daniel Kretínský beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen ihren Anteil aufgestockt. Laut "Süddeutsche Zeitung" soll der Anteil der Gruppe am MDax-Konzern von 10 auf 12 Prozent gestiegen sein. Erst wenn der Investor die Schwelle von 15 Prozent überschreite, sei erneut eine offizielle Mitteilung notwendig. Das Unternehmen wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Kretínský gilt als äußerst agiler Investor, war zuletzt noch mit knapp 30 Prozent am deutschen Großhändler Metro beteiligt und hatte sich Anfang Mai mit seiner Luxemburger Vesa Equity Investment und einem Partner 5,35 Prozent an der britischen Royal Mail gesichert. US-Medienberichten zufolge ging der tschechische Milliardär Mitte Mai zudem eine strategische Beteiligung von 5 Prozent an der US-amerikanischen Kaufhauskette Macy's ein.

Die neuen Investments kommen wohl nicht ganz überraschend. Bereits im April hatte Kretínský angekündigt verstärkt investieren zu wollen. Aus seiner Sicht böte der Markt derzeit attraktive Möglichkeiten mit teils "sehr interessanten, unterbewerteten und wichtigen Unternehmen ".

Bei ProSiebenSat.1 wiederum waren in den vergangenen Monaten gleich mehrere Investoren eingestiegen. Die italienischen Mediengruppe Mediaset, die von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrolliert wird, verfügt faktisch über 11,73 Prozent der Stimmrechte und damit offenbar weniger als Kretínský. KKR war im Mai mit rund 5 Prozent bei Pro Sieben Sat 1 eingestiegen.

Nun warteten Anleger mit Spannung auf die Jahreshauptversammlung und auf die Strategie der Großaktionäre Mediaset und Kretinsky, zitieren Nachrichtenagenturen einen Frankfurter Händler am Dienstag. Eine Zusammenarbeit beider sei denkbar, um das Management des MDax -Konzerns unter Druck zu setzen, hieß es. Investoren wie Deka fordern auf mittlere Sicht eine Ablösung des neuen ProSieben-Chefs Rainer Beaujean.

Er hatte Ende März nach dem aufsehenerregenden Abgang von Max Conze Ende März zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzchef noch die Funktion des Vorstandschefs übernommen. Ihm steht bei der virtuellen HV am Mittwoch der erste große öffentliche Auftritt bevor. Beaujean ist nicht unumstritten: Mediaset hatte das Management um Beaujean kürzlich ungewöhnlich harsch aufgefordert, eine Wachstumsstrategie vorzulegen.

Deka Investment mahnte am Montag laut deutsche Presseagentr, ProSiebenSat.1-Chefaufseher Werner Brandt müsse bei der Strategie jetzt die "Kurve bekommen" - denn die Großaktionäre Mediaset, Czech Media Invest und KKR befänden sich in Wartestellung und "könnten eine Palastrevolution auslösen".

Der TV-Konzern sei ein Lehrstück darüber, wie eine notwendige Änderung des Geschäftsmodells - nämlich weg von der Dominanz der TV-Werbeeinnahmen - durch Managementquerelen "ad absurdum geführt wurde und wertvolle Zeit verloren ging." Hier müsse der Aufsichtsrat schneller eingreifen, "wenn Managementstile zu Lasten der Unternehmenskultur aus dem Ruder laufen".

Die Erlöse des Konzerns waren im April um 40 Prozent eingebrochen. Die Prognose für das Gesamtjahr hatte das Management bereits zurückgezogen, eine neue gibt es noch nicht.

