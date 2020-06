Die Privatvermögen sind im vergangenen Jahr weltweit sprunghaft angestiegen. Aber durch die Corona-Krise dürfte das Wachstum der Vermögen in diesem Jahr womöglich zum Stillstand kommen, prognostizieren die Unternehmensberater der Boston Consulting Group (BCG) in ihrem "Global Wealth Report 2020".

2019 erreichten die persönlichen Finanzvermögen mit einem währungsbereinigten Plus von 9,6 Prozent noch einen Höchststand von 226 Billionen Dollar weltweit. Schneller waren die Vermögen zuletzt 2005 gewachsen. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren die Vermögen nur um 1,6 Prozent gestiegen. Dabei ist der Anteil der Dollar-Millionäre am weltweiten Gesamtvermögen auf inzwischen 51 Prozent angewachsen, 2015 waren es noch 43 Prozent.

In die Studie flossen unter anderem Bankkonten, Aktien, Anleihen, Fonds und Lebensversicherungen der Weltbevölkerung ein. Haupttreiber für den deutlichen Zuwachs sei dabei die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten gewesen, heißt es. Alle Regionen hätten deutlich zugelegt.

"In den vergangenen 20 Jahren haben wir über die Regionen hinweg nie ein so gleichmäßiges Wachstum verzeichnet wie 2019", erklärte Studienautorin Anna Zakrzewski. Weltweit verfügten mehr als 24 Millionen Menschen jeweils über ein Vermögen von einer Million Dollar oder mehr, heißt es in der Studie, 1999 seien es noch 8,9 Millionen gewesen. Dabei sei der Anteil der Vermögen der Wachstumsmärkte Asiens, dem Nahen Osten, Afrikas, Lateinamerikas und Osteuropas am Gesamtbestand innerhalb von zwei Jahrzehnten von knapp einem Zehntel auf ein Viertel gestiegen. Alleine in China gab es 29 mal mehr Erwachsenen mit Vermögen von über 100 Millionen Dollar als 1999.

Angeführt wird die Liste der Vermögen wie in den Jahren zuvor von den USA mit 94,2 Billionen Dollar, gefolgt von China mit 3,8 Billionen Dollar, Japan mit 17,6 Billionen Dollar und Großbritannien mit 9,7 Billionen Dollar.

Das Finanzvermögen der Deutschen ist der Studie zufolge von 2018 auf 2019 währungsbereinigt um rund 6,4 Prozent auf 7,7 Billionen Dollar gestiegen. Damit liegt Deutschland im weltweiten Vergleich auf dem fünften Platz. Der Anstieg sei zum einen auf die starke Entwicklung des Dax zurückzuführen, zum anderen aber auch auf das erfolgreiche volkswirtschaftliche Jahr 2019 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandprodukts, erklärt Zakrzewski. Nach wie vor befänden sich rund 40 Prozent des Privatvermögens hierzulande allerdings in Spareinlagen oder als Bargeld. Das seien 10 Prozent mehr als der Durchschnitt in Westeuropa. Allerdings könnte das die Auswirkungen durch die Corona-Krise auf die deutschen Vermögenden geringer ausfallen lassen. Die Anzahl der Personen mit einem Vermögen von über 100 Millionen Dollar zählt Deutschland mehr als 2400.

Für das laufende Jahr dämpft die BCG-Studie erwartungsgemäß die Aussichten. Bis 2024 rechnen die BCG-Berater mit einen durchschnittlichen jährlichen Vermögens-Wachstum zwischen 1,4 und 4,5 Prozent. Damit würde selbst im optimistischsten Szenario die Zuwachsraten des vergangenen Jahrzehnts nicht mehr erreicht werden. Bei einer langsamen Erholung der Wirtschaft sei in Deutschland mit einem maximalen Wachstum von 3,4 Prozentpunkten pro Jahr zu rechnen, im schlimmsten Fall nur mit 2,5 Prozentpunkten. Das Vermögen der Deutschen würde dann 2024, bedingt durch das geringe Wachstum, bei rund neun Billionen Dollar liegen.

rtr/akn