Im Detail ist der Grundsteuer-Kompromiss noch nicht bekannt, das Reformgesetz noch nicht formuliert. Doch in der SPD brodelt es, vor allem die Öffnungsklausel sorgt für Krach, weil die Bundesländer damit weiter ihr eigenes Süppchen kochen könnten. Dabei ist die Steuerlast in einzelnen Städten schon jetzt stark unterschiedlich. Mieterverbände halten die Steuer ohnehin für ungerecht.

Wer hätte es gedacht, diese Bundesregierung ist doch noch arbeits- und konsensfähig. Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf eine Reform der Grundsteuer verständigt. Am frühen Montagmorgen gab es im Koalitionsausschuss einen Kompromiss, der auch die vor allem von der CSU verlangte Einführung von Öffnungsklauseln für die Länder vorsieht.

Die Länder bekämen damit Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten bei der Grundsteuer. Wie die Klausel genau aussehen soll, ist noch unklar. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil beeilte sich aber flugs zu betonen, dass der Kompromiss nicht zu einem Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern führen werde.

Allerdings werde den Bundesländern bei der Auslegung der Grundsteuer mehr Freiheit eingeräumt, sagte Klingbeil im ZDF-"Morgenmagazin". "So was ist ja heute schon über die Hebesätze möglich. Aber das wird nicht zu Lasten des Länderfinanzausgleiches gehen." Dies werde dadurch sichergestellt, dass es für die Grundstückswerte einen "bundeseinheitlichen Bewertungsmaßstab" gebe.

Kommen jetzt 16 verschiedene Grundsteuermodelle?

Was damit auf die Eigentümer und Mieter in den einzelnen Bundesländern genau zukommt, darüber klärt Klingbeils Aussage nicht auf. Die Öffnungsklausel für einzelne Bundesländer allerdings ist in der SPD umstritten. Sie "bedeutet mehr Bürokratie, zersplittert das Recht, belastet die Wirtschaft und ist nicht gerecht", sagt Bernhard Daldrup, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion, der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung am Montag.

"Es kann doch nicht wahr sein, dass wir einerseits über gleichwertige Lebensbedingungen reden und dann bis zu 16 verschiedene Grundsteuermodelle riskieren", kritisierte der SPD-Politiker.

Wie unterschiedlich Städte und Kommunen ihren Spielraum bei der Grundsteuer schon jetzt ausnutzen, zeigt ein Ranking des Grundeigentümerverbands "Haus und Grund" aus dem Jahr 2018. Die Studie zeigt, wie die Steuer, die die Eigentümer in der Regel auf den Mieter abwälzen, je nach Wohnort um mehrere Hundert Euro jährlich variieren kann und damit die nicht unerheblichen Nebenkosten in die Höhe treiben.

Grundsteuerbelastung in einzelnen Städten teils extrem unterschiedlich

Nach Einschätzung Daldrups habe sich die CSU gegenüber der SPD durchgesetzt. Die Partei nehme nun "Kommunen und Länder in Haft, um ihre bayerischen Interessen durchzusetzen". Daldrup fordert, dass sich die SPD-Fraktion trotz der Einigung im Koalitionsausschuss noch einmal mit dem Thema beschäftigt. Das könne der Koalitionsausschuss der Fraktion nicht abnehmen.

Viel Zeit allerdings bleibt den Regierungsparteien nicht mehr: Die Grundsteuerreform muss bis Ende des Jahres beschlossen werden, damit es bei den Kommunen nicht zu Einnahmeausfällen von 14,8 Milliarden Euro pro Jahr ab Januar 2020 kommt. Die Große Koalition steht also unter Zeitdruck. Deshalb soll der Bundestag die Grundsteuerreform zur ersten Lesung noch vor der Sommerpause Ende Juni behandeln, so dass das reformierte Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten kann.