Finanzkommunikation kann so einfach sein, sofern einige Grundregeln beachtet werden: Klarheit, Konsistenz, Entscheidungsrelevanz und Authentizität. Schaut man sich indes die für die Investoren nicht uninteressanten Vorstandsvorwörter in den Geschäftsberichten der börsennotierten deutschen Unternehmen an, muss vielfach an deren Professionalität gezweifelt werden. Soll das, was da steht, einfach nur gut klingen oder ist es wirklich vereinbar mit den Zielen und Werten der Unternehmen? Man kommt ins Zweifeln.

Meint der Chef, was er sagt?

Henning Zülch Michael Bader

Basierend auf einer gemeinsamen Studie von Kirchhoff Consult AG, der HHL Leipzig Graduate School of Management und Precire Technologies ist bereits nachgewiesen, dass der Ton, den der CEO anschlägt, Auswirkungen auf den Kapitalmarkt hat. Untersucht worden waren in diesem Zusammenhang alle Vorstandsvorwörter in den Geschäftsberichten der Dax-Unternehmen von 2015 bis 2017. Auffällig war, dass nur sehr selten eine klare Unternehmenshandschrift erkennbar war, also ein über die Jahre ähnliches Sprachprofil. Vielmehr änderte sich das Profil von Jahr zu Jahr - unabhängig davon, ob es einen Wechsel im Vorstandvorsitz gab.

Die Folge: Es ist keine klare Linie erkennbar, zum Teil widersprechen das Kommunikationsprofil des CEOs sogar der Unternehmensphilosophie. Der Leser fragt sich unweigerlich: Was soll das? Kann der CEO die Strategie des Unternehmens so überhaupt umsetzen? Ist er der Richtige für den Job? Dadurch leidet die Glaubwürdigkeit von Person und Unternehmen. Aber die Unternehmen sind sich dieser Wirkung offenbar in keiner Weise bewusst. Sie unterschätzen die Macht der künstlichen Intelligenz (KI). Denn diese wird künftig solche Defizite in der Außendarstellung und damit in der Führungsqualität gnadenlos aufdecken.

Vier Typen von CEOs

Um die künftige Bedeutung der KI in der Finanzkommunikation zu verstehen, gilt es, sich zunächst darüber klar zu werden, welche verschiedenen Typen von Vorstandschefs es gibt beziehungsweise über die Vorstandvorwörter von DAX-Unternehmen beschrieben werden. In einer Studie der HHL Leipzig Graduate School of Management in Zusammenarbeit mit Kirchhoff Consult wurden vier verschiedene Idealtypen identifiziert, die jeweils einem bestimmten Kommunikationsprofil entsprechen.

1. Der Statesman

Er ist ein Netzwerker im besten Sinne und nimmt in seiner Erzählung eine Outside-In-Perspektive ein. Er versteht es, Unternehmen und Stakeholder als großes Ganzes darzustellen. Für den Statesman zählen langfristige Performance, das Ausschöpfen von Win-Win-Potentialen sowie Stabilität. Er stellt die Frage nach der eigenen 'license to operate', der Unternehmenserfolg ist für ihn kein Selbstzweck, sondern nur im Kontext seiner Umwelt von Bedeutung. Seine Ausführungen schließen die Vorteile für verschiedene Anspruchsgruppen konsequent mit ein und stellen diese als gleichwertig dar. Viel Raum nehmen Erläuterungen zur Corporate Social Responsibility ein. Vertrauen spielt für ihn eine zentrale Rolle für den Fortbestand des Unternehmens. In seiner Sprache, Themenwahl und Argumentationsstruktur zeigt sich sein besonderes Rollenverständnis: Führen heißt für ihn dienen.

2. Der Engineer

Dieser Typus schaut auf sein Unternehmen wie ein Ingenieur auf einen Motor: Er sieht die Maschine als Ganzes und zugleich die Summe ihrer Teile. Diese Abstraktionsfähigkeit formt seine Sprache, die stets genau, präzise und komplex ist. Seine Erzählung ist vor allem eine sachliche Analyse, ohne distanziert zu wirken. Seine Ausführungen zum Geschäftsverlauf verfügen über eine klare logische Struktur sowie einen roten Faden. In seiner Kommunikation kommt den prospektiven Angaben eine herausgehobene Bedeutung zu. Sein natürliches Terrain sind daher auch Themen wie der Wandel im Unternehmen sowie dessen langfristige Strategie. Die Einsichten des Engineers zeugen von Tiefgang und einem Verständnis für komplexe, im Entstehen begriffene Zusammenhänge. Er ist ein Baumeister der Zukunft.