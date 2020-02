2019 war ein außergewöhnlich gutes Jahr an der Börse - das bekamen auch die Anbieter von Investment- und Indexfonds zu spüren. Nach Angaben des Fondsverbandes BVI hat die Branche in Summe das beste Jahr ihrer Geschichte absolviert.

So verwalteten die Fondsgesellschaften Ende 2019 den Rekordwert von fast 3,4 Billionen Euro. Das waren 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2,95 Billionen Euro), so der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) am Dienstag in Frankfurt. Binnen zehn Jahren habe sich das Fondsvermögen fast verdoppelt, was zu einem Gutteil allerdings auch auf den anhaltenden Aufschwung an Aktien- und anderen Wertpapiermärkten zurückzuführen sein dürfte.

Die reinen Mittelzuflüsse jedenfalls fielen aus Sicht der Fondsanbieter zwar erfreulich - zuletzt aber doch bescheidener aus, als es der Anstieg des Fondsvolumens erwarten ließe. Laut BVI flossen unter dem Strich im vergangenen Jahr gut 120 Milliarden Euro frische Gelder in offene Investmentfonds und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor (118 Milliarden Euro). Treiber im Neugeschäft waren erneut Spezialfonds, in die vor allem Versicherer und Pensionskassen investieren, mit 102,7 Milliarden Euro Zuflüssen.

Publikumsfonds, die sich an breitere Anlegerschichten richten, sammelten 17,5 Milliarden Euro frische Gelder ein - und damit weniger als ein Jahr zuvor (22,5 Milliarden Euro). Klima- und Umweltschutz spielen dabei für Anleger zunehmend eine Rolle: 40 Prozent der 17,5 Milliarden Euro wurden in sogenannte nachhaltige Fonds gesteckt.

In reine Aktienfonds flossen mit 4,4 Milliarden Euro deutlich mehr neue Gelder als 2018 (0,7 Milliarden Euro), so der BVI. Dieses Wachstum wurde auch getrieben von der boomenden Nachfrage nach börsengehandelten Indexfonds (ETF). Den Zahlen des BVI zufolge stieg das Volumen der von Publikums-ETFs verwalteten Gelder binnen eines Jahres um rund 21 Prozent. Das Gesamtvolumen der Publikums-ETFs nimmt sich mit 152,1 Milliarden Euro im Vergleich zum insgesamt von den Fondsgesellschaften verwalteten Volumen in Billionenhöhe allerdings nach wie vor eher bescheiden aus.

"Man könnte eigentlich meinen, endlich setzen die deutschen Sparer auf die richtigen Pferde", sagte BVI-Präsident Tobias C. Pross angesichts des Zuwachses bei den ETFs. Allerdings wandere nach wie vor der größere Teil der Spargelder in Deutschland in renditeschwache Anlagen.

Der Vormarsch der Indexfonds ist indes auch anderswo in Europa zu beobachten. Wie das "Handelsblatt" am Dienstag berichtete, investierten Anleger europaweit im vergangenen Jahr 170 Milliarden Euro in diese Produkte - ein Rekordwert. 103 Milliarden Euro davon entfielen auf die börsennotierten ETFs, so die Zeitung mit Verweis auf Daten der Fonds-Ratingagentur Morningstar.

Investoren wissen die Vorzüge des passiven Investierens offenbar vor allem in etablierten Märkten, in denen Fondsmanager kaum einen renditebringenden Informationsvorsprung für sich reklamieren können, mehr und mehr zu schätzen. Bei marktbreiten Investments in Aktienmärkte in Deutschland oder den USA etwa gelingt es kaum einem Fondsmanager, den entsprechenden Index, mit dem er sich messen lassen muss, zu schlagen. Anleger setzen daher immer häufiger auf Indexfonds, die beispielsweise den Dax Börsen-Chart zeigen oder den US-amerikanischen S&P 500 kopieren. Diese Fonds garantieren dem Anleger zumindest, die Performance der Benchmark zu erreichen, und sind zudem deutlich kostengünstiger.

