Eines der wertvollsten Fintechs in Europa

Der britische Zahlungsdienstleister Transferwise hat bei einer Finanzierungsrunde insgesamt 292 Millionen Dollar eingesammelt. Das bestätigen die beiden Gründer Taavet Hinrikus und Kristo Käärmann dem "Handelsblatt" und dem "IT Finanzmagazin". Damit wird das Londoner Start-up mit rund 3,5 Milliarden Dollar bewertet und zählt zu den wertvollsten und am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa.

Mit Transferwise können Nutzer Geld aus einer Währung in eine andere überweisen und die Gebühren, die Banken beim Umtausch üblicherweise erheben, zum Großteil umgehen. Der Dienst ist insbesondere bei Kunden beliebt, die ihr Gehalt in einer Währung ausgezahlt bekommen, es aber bei der Überweisung auf das Heimatkonto in einer Zweitwährung oftmals automatisch minimiert wird. Transferwise streicht eine viel geringere Gebühr ein als es die Banken tun.

Genau dieses Problem brachte die beiden Esten Hinrikus und Käärmann überhaupt erst auf ihre Geschäftsidee. Die beiden gehörten zu den ersten Skype-Angestellten in Estland, fingen aber bald an, in London zu arbeiten - und verloren jedes Mal Geld, wenn sie ihr Gehalt nach Hause überweisen wollten. Daher gründeten sie 2011 ihr Unternehmen Transferwise. Derzeit nutzen mehr als fünf Millionen Menschen weltweit den Service, insgesamt versenden sie rund vier Milliarden Euro pro Monat.

Transferwise konnte Umsatz um 77 Prozent steigern

Mit der neuen Finanzierungsrunde hat das Start-up seit seiner Gründung 689 Millionen Dollar eingesammelt. Zu den neuen Kapitalgebern gehören den Berichten zufolge die Investoren Lead Edge Capital, Lone Pine Capital, Vitruvian Partners und der Fondsriese Blackrock. Die bisherigen Anteilseigner Baillie Gifford und Andreesen Horowitz haben ihre Anteile demzufolge aufgestockt.

Man habe die Investorenstruktur an die neue, reifere Phase der Unternehmensentwicklung angepasst, sagte CEO Käärmann dem "Handelsblatt". Besonders stolz sei er auf das Engagement von Blackrock. "Wir haben jetzt Anteilseigner, die normalerweise in börsennotierte Unternehmen investieren". Ob auch die beiden Gründer selbst Anteile abgegeben habe, ist unklar. Sie bleiben aber die größten Anteilseigner.

Gerüchte über einen baldigen Börsengang wies Käärmann gegenüber der Zeitung zurück. Da das Start-up schon jetzt profitabel ist, eilt es auch nicht. Im Geschäftsjahr bis Ende März 2018 machte Transferwise laut Geschäftsbericht einen Umsatz von 117 Millionen Pfund (77 Prozent mehr als im Vorjahr) und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Millionen Pfund. Derzeit beschäftigt die Firma weltweit rund 750 Mitarbeiter, will die Zahl aber auf 2350 erhöhen.

mg