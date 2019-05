Der Kurssturz der Deutsche-Bank-Aktie setzt sich fort: Der Druck auf den Aktienkurs der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen hat auch am Dienstag nicht nachgelassen. Neue Verkäufe haben das Papier zeitweise auf das tiefste Niveau seit fast 50 Jahren geschickt . Mit einem Minus von 2,3 Prozent auf 6,30 Euro loteten die Papiere am Dienstag Nachmittag ein neues 48-Jahres-Tief aus. Von den 32 bei Bloomberg aufgelisteten Analysten rät mit Neil Smith vom Bankhaus Lampe lediglich ein Experte zum Kauf der Aktien.

Die gesamte Finanzbranche litt außerdem unter dem Szenario einer wieder aufflammenden Schuldenkrise. Als Grund dafür galten Sorgen um die politische Situation in Italien, nachdem die rechte Lega-Partei von Matteo Salvini bei der Europawahl triumphierte. Sollte Italien eine neue Euro-Krise auslösen, würden Finanztitel zu den größten Verlierern zählen. Die Europäische Zentralbank hatte bereits wiederholt davor gewarnt, dass sich viele Banken mit Staatsanleihen ihres Heimatlandes vollsaugen - dies birgt im Fall einer Staatspleite große Risiken.

Vorsichtig äußerte sich am Dienstag Jochen Schmitt von der Metzler Bank. Er bezweifelte, dass das Geldhaus mittelfristig eine risiko-adäquate Rendite auf das Eigenkapital erzielen kann. Die Probleme mit den Einnahmen im Investment Banking erwiesen sich als hartnäckiger als er angenommen habe. Er riet weiter zum "Halten" der Papiere und begründete das mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 0,2. Das bedeutet: Allein die Immobilien und Aktiva der Deutschen Bank sind fünfmal so viel wert, wie die Deutsche Bank derzeit an der Börse wert ist. Ein dermaßen niedriger Buchwert ist ein Signal dafür, dass Investoren dem Geschäftsmodell des Unternehmens nicht mehr vertrauen.

Bereits in der Vorwoche, zum Aktionärstreffen in Frankfurt, war die Aktie der Deutschen Bank bis auf 6,60 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit 46 Jahren gefallen. Die Deutsche-Bank-Führung musste sich heftige Kritik von Aktionären anhören, die seit Jahren den Sturz der Deutsche-Bank-Aktie und die Wertvernichtung in ihren Depots beobachten müssen. Die Stimmrechtsberater Glass Lewis und Institutional Investor Services (ISS) hatten sich dafür ausgesprochen, Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern: Dennoch wurde die Deutsche Bank Führung wie auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit Hilfe der Stimmen der Großaktionäre entlastet.

