Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt

Trotz negativer Vorgaben hält sich der Dax im Plus. Kaum ein Marktteilnehmer bezweifelt noch, dass die EU den Briten die von ihnen geforderte Brexit-Verlängerung nicht gewähren wird. Unter Druck stehen die Aktien der Metro und Eon.

Am deutschen Aktienmarkt ist der jüngste Abwärtstrend am Mittwoch vorerst unterbrochen worden. Im Dax Börsen-Chart zeigen ging es nach einem schwachen Wochenstart freundlicher zu, der Leitindex legte im frühen Handel 0,33 Prozent auf 11.889,01 Punkte zu. An den vergangenen beiden Tagen hatte er insgesamt 160 Zähler verloren und sich so von der Marke von 12.000 Punkten entfernt.

Der MDax Börsen-Chart zeigen gewann zur Wochenmitte 0,24 Prozent auf 25.216,48 Punkte und auch europaweit war das Bild etwas positiver als zuletzt. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx Börsen-Chart zeigen rückte um 0,35 Prozent auf 3429,29 Punkte vor.

Im Tagesverlauf will die EU entscheiden, ob sie Großbritannien einen erneuten kurzfristigen Aufschub für den geplanten Austritt gewährt. Dabei wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs den Briten auf ihrem Sondergipfel mehr Zeit für einen geordneten EU-Ausstieg geben, wie aus einem Entwurf der Abschlusserklärung hervorgeht. Eine Bedingung für den Aufschub sei jedoch, dass Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnehme, hieß es in dem Dokument, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Sollten die Briten dem nicht zustimmen, werde der Brexit automatisch am 1. Juni vollzogen. "Damit wäre ein harter Brexit zunächst vom Tisch", sagte Christian Schmidt von der Helaba.

Des weiteren berät die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik. Experten gehen davon aus, dass deren Chef Mario Draghi bei seiner Pressekonferenz Entlastungen für die Geschäftsbanken signalisiert, die unter der Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre leiden. Einige Börsianer rechnen zudem damit, dass die Währungshüter eine Wiederaufnahme ihrer Anleihekäufe andeuten, sollte sich die europäische Konjunktur weiter abschwächen.

Erste Impulse könnte die bevorstehende Berichtssaison mit den am Mittwoch erwarteten Ergebnissen von Delta Airlines Börsen-Chart zeigen bringen. Anlegern könnten diese erste Hinweise liefern, wie es für die Unternehmen im vergangenen Quartal lief. "Enttäuschungen sind nicht auszuschließen, so dass es nach den starken Kursgewinnen zu einer Verschnaufpause an den Aktienmärkten kommen könnte", schrieb Analyst Markus Glockenmeier von der National-Bank.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Die Aktien des Handelskonzerns Metro Börsen-Chart zeigen gaben 0,7 Prozent nach. Einem Pressebericht zufolge stößt der geplante Verkauf der Supermarktkette Real auf Schwierigkeiten. Das Unternehmen erwäge einen getrennten Verkauf des Betriebs der Supermarktkette und der Immobilien, berichtete das "Handelsblatt".

Die Titel von Shop Apotheke rutschten im SDax Börsen-Chart zeigen um 9 Prozent ab. Das Unternehmen nahm im Rahmen einer Kapitalerhöhung etwa 50 Millionen Euro am Markt auf.

Ein weiterer Verlierer waren die 4 Prozent schwächeren Evotec-Aktien Börsen-Chart zeigen, in diesem Falle beeinträchtigt durch einen Analystenkommentar. Die Deutsche Bank empfiehlt die Papiere des Biotech-Unternehmens nach den jüngsten Gewinnen nicht mehr zum Kauf. Zuletzt hatten die im MDax enthaltenen Aktien ein Hoch seit 18 Jahren erreicht.

Bei der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen gingen die Anleger über einen vermeldeten Zukauf mehr oder weniger hinweg, die Aktie tendierte kaum verändert. Im Zuge des Kaufs von Axioma, einem Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen, holt sich der Börsenbetreiber für das Index-Geschäft den Finanzinvestor General Atlantic mit ins Boot. JPMorgan-Experte Gurjit Kambo hält die Art und Weise, wie das Geschäft abgewickelt wird, jedoch für fragwürdig.

Hinten im Dax zu finden waren die Aktien von Eon Börsen-Chart zeigen mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Den Anstoß dazu gab Börsianern zufolge eine Studie des Analysehauses Mainfirst. Darin stufte Analyst Martin Tessier die Papiere auf ein negatives Votum mit "Underperform" ab. Er sorgt sich um die strategische Kapitalverwendung des Versorgers.

Negative Vorgaben aus Asien und den USA

Trübere Konjunkturaussichten und die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union haben die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch getrübt. Der Internationale Währungsfonds senkte seine Vorhersage für die Weltwirtschaft 2019 auf 3,3 Prozent Wachstum. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen 0,5 Prozent schwächer bei 21.687 Punkten. Der Index der Börse Shanghai gab 0,4 Prozent nach.

Auch in den USA hatten die Konjunkturaussichten die Börsen belastet. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen , der Ende der vergangenen Woche noch fast bis auf 26.500 Zähler geklettert war, verlor 0,72 Prozent auf 26.150,58 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 sank am Dienstag um 0,61 Prozent auf 2878,20 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen ging es um 0,41 Prozent auf 7568,49 Zähler nach unten.

Euro weiter über 1,12 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1260 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1277 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte entscheidet die EZB über ihre Geldpolitik. Die Ergebnisse werden wegen der Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) einen Tag früher verkündet als üblich. Wesentliche Neuerungen am geldpolitischen Kurs werden von der Notenbank nicht erwartet. Anfang März hatte die EZB wegen der schwächeren Konjunktur eine zusätzliche Lockerung ihrer Geldpolitik beschlossen.

Stabil war am Mittwochmorgen das britische Pfund. In Brüssel findet ein Sondergipfel der Europäischen Union statt. Es geht um den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Als wahrscheinlich gilt ein weiterer Aufschub des Brexit. Allerdings ist nicht klar, für wie lange der Austritt verschoben wird.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Neue Impulse blieben zunächst aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 70,70 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 19 Cent auf 64,17 Dollar.

Am Dienstag waren die Rohölpreise wegen hoher Angebotsrisiken zunächst auf fünfmonatige Höchststände gestiegen, im Tagesverlauf aber zurückgefallen. Ein Hauptgrund für die Preisaufschläge ist die Krise im ölreichen Libyen. Hinzu kommen Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die Wirtschaftskrise im ebenfalls ölreichen Venezuela. Für ein grundsätzlich Knappes Angebot sorgt darüber hinaus das Ölkartell Opec.

mit Nachrichtenagenturen