Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen wird der Dax voraussichtlich auch am Donnerstag seine Rally fortsetzen. Sowohl in den USA als auch in Japan legten die Indizes zuvor zu.

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit erneuten Aufschlägen starten. Am Mittwoch hatte er dank anhaltender Spekulationen auf eine rasche Konjunkturerholung 1,3 Prozent auf 11.657,69 Punkte zugelegt.

Eine Bestätigung für ihren Optimismus erhoffen sich Börsianer von den anstehenden europäischen Barometern für die Stimmung in den Chef-Etagen und bei den Verbrauchern. In beiden Fällen prognostizieren Experten eine Aufhellung.

In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten für April einen Rückgang um 19 Prozent voraus, nach einem revidierten Minus von 15,3 Prozent im Vormonat.

Daneben verlieren Investoren den Streit um ein Sicherheitsgesetz für Hongkong nicht aus dem Blick. Sollten die Spannungen zwischen den USA und China deswegen eskalieren, könne die Stimmung an der Börse schnell kippen, warnen Analysten.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Wirtschaftliche Hoffnungen drängen Hongkong-Sorgen in den Hintergrund

Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag trotz der Verschärfung des Streits zwischen den USA und China in Bezug auf Hongkong gestiegen. Der wachsende Optimismus über die wirtschaftliche Erholung von der Coronavirus-Pandemie ließ die Anleger hoffen. "Es bleibt die Sorge über Hongkong, aber im Moment sehen die Märkte so aus, als würden sie ruhig bleiben", Yukio Ishizuki, Devisenstratege bei Daiwa Securities in Tokio.

US-Außenminister Pompeo hatte erklärt, dass China die Autonomie Hongkongs grundlegend untergraben habe, so dass eine bevorzugte Behandlung in Handelsfragen nicht mehr gerechtfertigt sei. Einige Investoren befürchten, dass die Maßnahmen der USA gegen China zu einem Schlagabtausch führen könnte, der die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verstärkt belastet und das globale Wachstum weiter hemmt. Die USA hatten eine UN-Sicherheitsratsitzung über die chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong beantragt - China lehnt dies ab.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 2 Prozent höher bei 21.849 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1566 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

Euro höher

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,83 Yen und stagnierte bei 7,1674 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9681 Franken. Parallel dazu stieg der Euro Börsen-Chart zeigen um 0,1 Prozent auf 1,1012 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0666 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2259 Dollar.

Zuversicht an der Wall Street

In den USA hielt die Zuversicht der Anleger an. Der breit gefasste S&P-Index schloß den Handelstag erstmals seit dem 5. März oberhalb der Schwelle von 3000 Punkten und spiegelte damit die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Der Streit zwischen den USA und China um das Sicherheitsgesetz für Hongkong spielte auch hier eine untergeordnete Rolle. "Anleger konzentrieren sich auf die Fortschritte bei der Bekämpfung des Coronavirus", sagte Ed Keon, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter QMA. Sie seien optimistisch, dass sich die Lage im zweiten Halbjahr bis zu einem gewissen Grad wieder normalisiere.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen legte 2,2 Prozent auf 25.548 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen rückte 0,8 Prozent auf 9.412,36 Punkte vor, und der S&P 500 gewann 1,5 Prozent auf 3.036 Punkte. Zu den Kurs-Treibern gehörten die Banken-Anteilsscheine. So legten die Papiere von JPMorgen Chase & Co den zweiten Tag in Folge zu.

Ölpreise unter Druck

Die Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China drücke am Rohölmarkt auf die Stimmung. "Das wäre ein Desaster", warnte Analyst Stephen Brennock vom Brokerhaus PVM Oil Associates. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um knapp fünf Prozent auf 32,68 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Präsident Donald Trump hatte Maßnahmen gegen China wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong angekündigt. Die USA erwägen nach Angaben von Insidern, den bevorzugten Zollstatus der ehemaligen britischen Kronkolonie auszusetzen.

Der mit Spannung erwartete Konjunkturbericht der US-Notenbank bestätigte, dass die US-Wirtschaft bis Mitte Mai schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffen wurde. In ihrer Umfrage stellte die Fed allerdings auch fest, dass in vielen Firmen die Hoffnung wächst, der Tiefpunkt der Krise sei überstanden.

Mit Nachrichtenagenturen