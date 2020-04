Nach dem Kursrutsch vom Vortag steht am Donnerstag eine kleine Verschnaufpause an. Der Blick geht in die USA, wo Donald Trump seine Richtlinien zur Rückkehr in die Normalität erläutern will. Zudem werden die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Im Fokus stehen hierzulande die Aktien von Drägerwerk.

Nach einem trüben Mittwoch muss der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Widerstandskraft neu unter Beweis stellen. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete mit einem Plus von 1,3 Punkten auf 10.414 Punkten in den Handel. An der Spitze standen die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen und Wirecard Börsen-Chart zeigen, zu den Verlierern gehörten die Aktien von Merck Börsen-Chart zeigen.

Zur Wochenmitte hatte der deutsche Leitindex im Sog schwacher US-Wirtschaftsdaten noch fast vier Prozent eingebüßt, und nach dem Xetra-Schluss hatte die US-Notenbank Fed dann auch ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage skizziert. Entsprechend gespannt warten Anleger nun auf weitere US-Daten etwa vom Arbeitsmarkt, die am Nachmittag anstehen.

Nachdem am Vortag in Deutschland Lockerungen der Maßnahmen zur Virus-Bekämpfung beschlossen wurden, blicken Anleger hier nun auch gespannt über den großen Teich. US-Präsident Donald Trump kündigte neue Richtlinien an, die eine Rückkehr zur Normalität in den Vereinigten Staaten einläuten sollen. Experten blicken dennoch skeptisch voraus. "Die langfristige Bedrohung für Aktien rührt aus den länger währenden Nachwirkungen der Pandemie", sagte Analyst Dhaval Joshi vom Analysehaus BCA Research. Der Finanzsektor und Unternehmen drohten in Notlagen zu geraten.

Drägerwerk blickt optimistischer in die Zukunft

Auf Unternehmensseite gibt sich der Medizintechnik- und Sicherheitskonzern Drägerwerk Börsen-Chart zeigen nach dem Auftragsboom in der Corona-Krise optimistischer für das laufende Jahr. Das Lübecker Unternehmen teilte mit, dass ein starker Auftragseingang im ersten Quartal "Chancen auf deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau" eröffne. Die Aktien rückten vorbörslich um 1,4 Prozent vor.

Erstquartalszahlen gab es ferner von Zalando Börsen-Chart zeigen. Eine optimistische Perspektive auf das angelaufene zweite Quartal ließ die Aktien vorbörslich moderat steigen. Eine Erholung von der Coronavirus-Krise werde derzeit schneller gesehen als bislang erwartet, hieß es. Ein schwaches erstes Quartal war Händlern zufolge längst bekannt.

Ansonsten könnte die in diesen Zeiten übliche Rotation zwischen zyklischen und defensiven Werten am Donnerstag wieder ein Thema werden. Die Aktien des Chipkonzerns Infineon Börsen-Chart zeigen, der in erstere Kategorie gehört, rückten vorbörslich nach ihrem Kursrutsch vom Mittwoch um 2,7 Prozent vor.

Lufthansa Börsen-Chart zeigen jedoch tendierten verhalten: Eine Verkaufsempfehlung der Deutschen Bank hielt die Aktien vorbörslich in Zaum.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Düstere Konjunkturaussichten lasten auf asiatischen Börse

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag weiter abgerutscht. Schwache Einzelhandelsumsätze und ein Einbruch der Fabrikproduktion in den USA sowie zunehmend düstere Konjunkturaussichten in Asien verunsicherten die Anleger. In Asien wird das Wachstum 2020 zum ersten Mal seit 60 Jahren auf Null sinken, teilte der Internationale Währungsfonds am Donnerstag mit, da die Exporteure unter der sinkenden Nachfrage leiden.

Der relativ schwache Rückgang der Coronavirus-Infektionszahlen zeige zwar einen gewissen Optimismus hinsichtlich eines zügigen Neustarts der Wirtschaft, sagte Paul Chew, Forschungsleiter beim Singapurer Brokerhaus Phillip Securities. "Das Problem ist, niemand weiß, wie lange es dauern wird." Der düstere Ausblick wurde durch Gewinnwarnungen der großen US-Banken Goldman Sachs und Citigroup noch unterstrichen.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 19.315 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1421 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Auch Dow Jones schließt im Minus

Die desaströsen Wirtschaftsdaten haben zuvor auch die Anleger am US-Aktienmarkt vertrieben. Hinzu kamen hohe Kursverluste im Energiesektor. Bank-Aktien büßten ebenfalls meist deutlich ein, nachdem weitere Institute Quartalszahlen vorgelegt hatten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen sank um 1,86 Prozent auf 23.504,35 Punkte. Damit steht das Wall-Street-Barometer allerdings immer noch um 29 Prozent über seinem Corona-Krisentief vom 23. März.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 2,20 Prozent auf 2783,36 Punkte abwärts. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen schlug sich mit minus 1,15 Prozent auf 8591,96 Zähler wie schon an den beiden Vortagen besser als die Standardwerte.

Belastet von der Corona-Krise brachen im März die viel beachteten US-Einzelhandelsumsätze zum Vormonat so stark ein wie noch nie. Darüber hinaus trübte sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im April in einem noch nie dagewesen Ausmaß ein. Der Empire-State-Index sackte auf ein Rekordtief und signalisierte einen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Schließlich fiel im März auch noch die Industrieproduktion der USA so stark wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr und auch vom US-Häusermarkt kamen extrem trübe Stimmungsdaten.

Nach Einschätzung der US-Notenbank Fed trifft die Corona-Krise die amerikanische Wirtschaft hart. "Die wirtschaftliche Aktivität schrumpfte in allen US-Regionen stark und abrupt als Folge der Pandemie", teilte die Fed in ihrem Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Eine Besserung ist demnach nicht in Sicht. Der Ausblick sei sehr unsicher. Die meisten befragten Unternehmen würden von einer weiteren Verschlechterung der Bedingungen in den nächsten Monaten ausgehen.

Euro erneut schwächer

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0875 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch über der Marke von 1,09 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0903 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine breitangelegte Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Nach einer Reihe von schwachen Konjunkturdaten zeigt sich immer deutlicher das Ausmaß des konjunkturellen Einbruchs durch die Corona-Krise in führenden Volkswirtschaften. Viele Anleger suchen daher sichere Anlagehäfen, zu denen auch der Dollar zählt. Am Morgen konnte der Dollar seine Kursgewinne vom Vortag fortsetzen und zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen.

Ölpreise leicht erholt

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen leicht von den deutlichen Verlusten der letzten Tage erholt. Trübe Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr hatten den Markt im Verlauf der Woche unter Druck gesetzt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 28,07 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 11 Cent auf 19,98 Dollar.

In dieser Woche veröffentlichte Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Internationalen Energieagentur (IEA) hatten einen schweren Wirtschaftseinbruch wegen der Coronavirus-Krise sowie eine deutlich niedrigere Rohöl-Nachfrage im Jahr 2020 vorhergesagt. Zwischenzeitlich fiel der Preis für US-Öl bis auf 19,20 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 2002.

Die Überversorgung der Märkte mit Rohöl hält derweil weiter an, erst ab Mai treten die von führenden Ölnationen vereinbarten Förderkürzungen in Kraft. Wie das US-Energieministerium am Mittwoch bekannt gegeben hatte, sind die Bestände in den USA in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Vorräte legten laut Energieministerium um 19,2 Millionen auf 503,6 Millionen Barrel zu. Dies ist der stärkste jemals gemessene Anstieg.

Händler erwarten daher keine kurzfristige Entspannung am Ölmarkt. "Auf kurze Sicht bleibt der Markt überschwemmt", hieß es von Torbjorn Tornqvist, Geschäftsführer des Öl-Händlers Gunvor Group.

mit Nachrichtenagenturen