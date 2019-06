Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Der Dax setzt am Montag seine Verlustserie fort. Aus China werden die Töne im Handelsstreit mit den USA schärfer, das verschreckt Anleger. Im Fokus stehen die Aktien der Deutschen Bank, die erstmals unter die Marke von 6 Euro rutschen. Auch Infineon-Papiere stehen unter Druck, der Halbleiterkonzern wagt den bisher größten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte.

Nachdem der bisher schlechteste Börsenmonat des Jahres beendet wurde, ist der deutsche Aktienmarkt auch schwach in den Monat Juni gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen fiel am Montag in den ersten Handelsminuten um 0,70 Prozent auf 11.644,47 Punkte und lag damit unter dem Tagestief vom Freitag. Dies war zudem der tiefste Stand seit Anfang April.

Damit nähert sich der deutsche Leitindex der 200-Tage-Linie, die aktuell bei etwa 11.617 Punkten verläuft. Als Indikator für den längerfristigen Trend des Dax findet diese Linie am Markt große Beachtung. Sollte das Börsenbarometer darunter fallen, könnte sich der Abwärtsdruck noch verstärken.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelschweren Unternehmen verlor am Montagmorgen 0,81 Prozent auf 24.575,52 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen sank um 0,71 Prozent auf 3257,21 Punkte.

Die Rhetorik aus China zum Handelsstreit nimmt an Schärfe zu: Die Tageszeitung "China Daily" sah eine Strategie der USA, erst "unangemessene Forderungen" zu stellen, von denen klar sei, dass China sie nicht erfüllen könne, und dann China für das Scheitern der Gespräche verantwortlich zu machen. Es sei ein Trick, "neue Entschuldigungen zu finden, um einen Wirtschaftskrieg gegen China zu führen", hieß es in einem Kommentar. "Es lässt die Menschen fragen, ob die USA ihr Handelsdefizit mit China verringern wollen oder versuchen, Chinas Entwicklung zu unterdrücken."

Aber auch im politischen Europa gibt es Anlass zur Sorge. "Es wird immer deutlicher, dass Matteo Salvini die Machtprobe mit der EU sucht. Wenn es nach Salvini geht, werden Defizit und Schulden weiter steigen. Das Vertrauen der Märkte in Italien ist jetzt schon stark angekratzt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Zudem mehrten sich nach dem Rückzug von Andrea Nahles als SPD-Partei- und Fraktionschefin die Spekulationen über den Fortbestand der "GroKo" und möglicherweise vorzeitige Neuwahlen.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen im Fokus. Der Halbleiterkonzern wagt den bisher größten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte und will für umgerechnet rund 9 Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. Die Kaufsumme soll mit bis zu 30 Prozent durch neues Eigenkapital finanziert werden. Infineon hat sich bereits die Unterstützung der Cypress-Führungsspitze gesichert und will die Übernahme bis spätestens Anfang 2020 abschließen.

Ein Händler wertete den geplanten Deal allerdings negativ für die Infineon-Papiere, denn dadurch verringere sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Chiphersteller selbst zum Übernahmeziel werde. Cypress sei zwar attraktiv, der avisierte Kaufpreis aber zu hoch. Zudem stünden Fragezeichen hinter der Finanzierung der Transaktion, fügte der Händler an. Die Aktien waren mit einem Abschlag von 4,6 Prozent Schlusslicht im Dax.

Die Papiere der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen rutschten erstmals unter die Marke von sechs Euro. Die Aktien des krisengeplagten Instituts fielen um bis zu 2,6 Prozent auf 5,94 Euro.

Wirecard-Anteilsscheine Börsen-Chart zeigen profitierten von Aussagen von Konzernchef Markus Braun zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr. Braun hatte am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass Wircard auf ein herausragendes erstes Halbjahr 2019 zusteuere. Die Aktie legte knapp 3 Prozent zu.

Eurokurs legt weiter zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Montag an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1178 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1151 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegte Dollar-Schwäche zum Wochenauftakt. Als Ursache wurde die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China genannt.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte auch die konjunkturelle Entwicklung wieder etwas stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt kommen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone und aus den USA, die am Markt in der Regel stark beachtet werden.

Ölpreise fallen weiter

Die Ölpreise haben am Montag die Verluste der vergangenen Woche fortgesetzt. Die Notierungen wurden weiterhin durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet, der die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und einer damit verbundenen schwächeren Nachfrage nach Rohöl verstärkt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 61,33 US-Dollar. Das waren 66 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 38 Cent auf 53,12 Dollar. Seit Mitte Mai sind die Preise für US-Öl und für Rohöl aus der Nordsee um jeweils etwa 16 Prozent eingebrochen.

mit Nachrichtenagenturen