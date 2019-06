Unter Verdacht: Banken und Anwaltskanzleien in Frankfurt geraten wegen umstrittener Cum-Ex-Geschäfte verstärkt ins Visier von Ermittlern

Lange galten Aktiengeschäfte um den Dividendenstichtag als legale Steuertricks. Doch Ermittler schätzen das jetzt anders ein. Jetzt steht der erste Musterprozess ins Haus. Zugleich gerät die internationale Kanzlei Freshfields in Frankfurt immer tiefer in den Cum-Ex-Strudel.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat zwei ehemalige Aktienhändler wegen Tricksereien bei Aktiengeschäften ("Cum-Ex") angeklagt. Die beiden Briten sollen einen Steuerschaden von mehr als 440 Millionen Euro verursacht haben, teilte das Landgericht Bonn am Montag mit. Deutschland steht damit ein Musterprozess wegen der umstrittenen Cum-Ex-Geschäfte ins Haus. Das Landgericht Bonn muss aber noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Bei den Cum-Ex-Geschäften ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragsteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe ihrer Bank mehrfach erstatten. Dazu verschoben sie um den Dividendenstichtag herum untereinander Aktien mit (lateinisch: "Cum") und ohne ("Ex") Dividendenanspruch. Banken und andere Verdächtige haben die Finanzämter um Milliarden erleichtert.

Die beiden in Bonn angeklagten ehemaligen Aktienhändler sollen zusammen mit weiteren Personen von Mitte 2006 bis Frühjahr 2011 Cum-Ex-Geschäfte getätigt haben. Die Staatsanwaltschaft gehe von einer Beteiligung an 34 Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung aus, wobei es in einem Fall beim Versuch geblieben sein soll, erklärte das Landgericht Bonn. Die Behörden äußerten sich damit erstmals konkret zu den Vorwürfen gegen die beiden Briten, nachdem die Anklageerhebung bereits Anfang April bekanntgeworden war.

Der 41-Jährige und der 38-Jährige haben umfassend ausgesagt und hoffen auf Milde. Nach dem Gesetz kann Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.

Steuerexperten hatten Cum-Ex-Geschäfte lange als legalen Steuertrick erachtet. Seit einigen Jahren bewerten Ermittler und Strafverfolger das Vorgehen aber fast einhellig als Steuerhinterziehung und treiben ihre Ermittlungen voran. Immer wieder sorgen Cum-Ex-Razzien für Aufsehen.

Großkanzlei Freshfields in Frankfurt erneut durchsucht

Allein die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in zehn Verfahrenskomplexen bei denen sie einen Steuerschaden von mehr als 810 Millionen Euro vermutet. Erst vergangenen Donnerstag ließ sie auf der Suche nach Beweisen zum dritten Mal Räume der Großkanzlei Freshfields in Frankfurt durchsuchen, wie die Kanzlei bestätigte. Zudem nahmen Staatsanwälte und Steuerfahnder den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters bei einem Fondsanbieter in Frankfurt sowie die Wohnung eines Beschuldigten im Hochtaunuskreis unter die Lupe.

Nach Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft vom Montag richten sich die Ermittlungen gegen acht Beschuldigte. Darunter sind zwei Freshfields-Anwälte, denen wegen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit "Cum-Ex" Beihilfe zur besonders schweren Steuerhinterziehung vorgeworfen wird.

Räume von Freshfields waren bereits im Oktober 2017 und im November 2018 durchsucht worden. "Die Durchsuchung bezog sich auf ein früheres Mandatsverhältnis unserer Kanzlei", erklärte ein Kanzlei-Sprecher zu der aktuellen Aktion. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Beratung rechtlich nicht zu beanstanden war."

Bislang noch kein Strafprozess wegen Cum-Ex-Geschäften

Der Steuerschaden durch Cum-Ex-Geschäfte schätzen Experten für Deutschland insgesamt auf 12 Milliarden Euro. Bislang gab es hierzulande jedoch noch keinen Strafprozess wegen Cum-Ex-Geschäften. Zwar hatte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bereits 2017 Anklage gegen den Rechtsanwalt Hanno Berger und fünf ehemalige Händler der HypoVereinsbank (HVB) wegen schwerer Steuerhinterziehung erhoben, die dem Fiskus einen Schaden von mehr als 100 Millionen Euro zugefügt haben sollen. Das Landgericht Wiesbaden hat aber immer noch nicht entschieden, ob es die Anklage zulässt. Berger, der als einer der Schlüsselfiguren im Cum-Ex-Skandal gilt, hat die Vorwürfe wiederholt bestritten.

Nun könnte die Staatsanwaltschaft Köln mit ihrer Anklage die Frankfurter Kollegen überholen. In dem Musterprozess müsste grundsätzlich geklärt werden, inwieweit die Cum-Ex-Geschäfte strafbar waren. Am Ende dürfte dies wohl ein Fall für den Bundesgerichtshof oder sogar das Bundesverfassungsgericht werden.

