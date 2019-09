Erster Cum-Ex-Prozess beginnt in Bonn

Banken-Skyline von Frankfurt: In einigen dieser Gebäude dürften Cum-Ex- und Cum-Cum-Investments ausgetüftelt worden sein.

Es ist der wohl größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik, mit einem Schaden für den Fiskus in vermutlich zweistelliger Milliardenhöhe. Aber wer könnte aus dem Stehgreif erklären, worum es bei den Steuertricks von Banken, Beratern, Anwälten und Investoren, die seit einigen Jahren unter Schlagworten wie "Cum-Ex" oder auch "Cum-Cum" die Öffentlichkeit erregen, im Detail eigentlich geht?

Nach vielen Jahren, während derer die Finanzindustrie die fragwürdigen Geschäfte betrieb, und nach etwas weniger Jahren, die Behörden damit verbrachten, dagegen vorzugehen, beginnt in dieser Woche in Bonn der erste Gerichtsprozess gegen Akteure des Skandals. Ein guter Anlass also, sich die Sache einmal genauer anzuschauen.

Hier der Überblick - alles, was Sie über die milliardenschwere Dividenden-Steuer-Trickserei a là Cum-Ex oder Cum-Cum wissen müssen: