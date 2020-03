In einem politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld, in dem Krisen und Abschwünge unerwünscht waren, stellte sich in den vergangenen Jahren immer mehr die Frage, was denn überhaupt noch eine Krise auslösen konnte. Viele Beobachter sahen eine Gefahr in der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja nichts anderes als eine Rückkehr zu den Lebensbedingungen des vorindustriellen Zeitalters forderte. Da diese Forderungen aber nur so lange galten, wie sie nicht von den Mitgliedern der Bewegung selbst erfüllt werden mussten, wurde diese Krisenszenario spätestens seit dem Weltwirtschaftsforum in Davos nicht mehr ernst genommen.

Bei dem Treffen der Reichen und Mächtigen im Januar maß man auch der damals in China bereits ausgebrochenen Corona-Epidemie keine besondere Bedeutung bei. Heute weiß man, dass selbst ein hinsichtlich der Sterblichkeit relativ harmloses Virus die Kraft hat, marktwirtschaftliche Gewissheiten zu sprengen.

Die drei großen Fehler vor dem Crash

Tatsächlich kann selbst eine unter der Droge Notenbankgeld stehende Weltwirtschaft mit immer größer werdenden Volkswirtschaften noch ins Straucheln geraten. Aus dem, was zu nächst wie eine harmlose Bereinigung überhöhter Bewertungen wirkte erwächst nun die Gefahr einer wirklichen Weltwirtschaftskrise. Das es soweit kommen konnte, liegt an drei fatalen Entwicklungen vor der Viruskrise, die sich jetzt rächen.