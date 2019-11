Der Softwareanbieter Celonis erhält in seiner dritten Finanzierungsrunde 290 Millionen US-Dollar. Die Investoren bewerten das Münchner Unternehmen dabei mit 2,5 Milliarden Dollar und machen es zu einem der wertvollsten Start-ups in Deutschland - in einer Reihe mit dem Onlinegebrauchtwagenhändler Auto1 oder auch der Digitalbank N26.

Celonis - das so manch optimistischer Branchenkenner schon mit dem nächsten SAP vergleicht - zählt Konzerne wie Siemens Börsen-Chart zeigen, die Lufthansa Börsen-Chart zeigen, 3M oder Nestlé zu seinen Kunden. Das Start-up, das 2011 von Alexander Rinke (30), Bastian Nominacher (34) und Martin Klenk (32) gegründet wurde, verzeichnete nach eigenen Angaben im vergangenen Geschäftsjahr neue Auftragseingänge im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar.

Die Gründer entwickeln eine Software für Prozessanalyse in Unternehmen - "Röntgenaufnahmen" für jeden Ablauf, wie es Rinke beschreibt. Mit den Programmen können Onlineshops zum Beispiel herausfinden, wo ihre Kunden den Einkauf am häufigsten abbrechen oder Betriebe erkennen, wann es in ihren Lieferketten stockt.

Hauptinvestor der aktuellen Finanzierungsrunde kommt aus New York

Hauptinvestor der aktuellen Finanzierungsrunde ist Arena Holdings aus New York, die Investmentgesellschaft des ehemaligen Tiger-Global-Hedgefonds-Managers Feroz Dewan, der auch im Verwaltungsrat des Lebensmittelriesens Kraft Heinz sitzt. Außerdem investiert Ryan Smith, Gründer der Analysesoftware für Kundenerlebnisse Qualtrics, das SAP vergangenes Jahr für acht Milliarden Dollar übernommen hatte.

Enge Verbindungen zu SAP durch Vertriebspartnerschaft

Celonis' Verbindungen zu Deutschlands wertvollstem Unternehmen sind eng: Eine Vertriebspartnerschaft mit dem Walldorfer Konzern sichert dem Start-up seit dem Jahr 2015 gute Absätze. Manager von SAP sind bereits zu Celonis gewechselt; Carsten Thoma - der Gründer von Hybris, das von SAP Börsen-Chart zeigen für eine Milliardensumme übernommen wurde - sitzt im Celonis-Verwaltungsrat.

Insgesamt hat das Start-up seit Juni 2016 rund 370 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Im vergangenen Jahr ist das Münchner Unternehmen stark gewachsen und hat seine Mitarbeiterzahl auf mehr als 800 verdoppelt. Der zweite Hauptsitz ist mittlerweile in New York, denn Celonis treibt die Expansion in die USA stark voran. Eine Aufgabe, bei welcher der neue Investor augenscheinlich helfen kann.