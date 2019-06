Der Finanzinvestor KKR will den Verlag Axel Springer übernehmen und bietet den Aktionären 63 Euro je Aktie. Der Einstieg war erwartet worden. Die Aktie springt vorbörslich um mehr als 12 Prozent an - ein vergleichsweise moderater Aufschlag, was auch an der gleichzeitig veröffentlichten Umsatz- und Gewinnwarnung liegen könnte.

Der Medienkonzern Axel Springer will sich wie erwartet den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen. Die Amerikaner legen ein Übernahmeangebot vor und wollen zusammen mit der Großaktionärin Friede Springer und dem Vorstandschef Mathias Döpfner die Gesellschaft kontrollieren, teilten die Parteien am Mittwoch in Berlin und Luxemburg mit.

Beide wollen mit KKR "zukünftig ihr Verhalten in Bezug auf die Gesellschaft abstimmen und ihre Stimmrechte gemeinsam ausüben", wie es in der Mitteilung weiter heißt. Dass KKR über einen Einstieg bei dem Konzern verhandelt, war bereits Ende Mai bekanntgegeben worden. KKR strebt eine Mindestannahmequote von 20 Prozent an.

KKR Börsen-Chart zeigen bietet 63 Euro je Springer-Aktie in bar, am Vorabend schloss die Aktie bei einem Kurs von 56 Euro. Auf den volumengewichteten Durchschnittskurs ist das ein Aufschlag von rund 31 Prozent. Die Papiere des Medienkonzerns sprangen am Mittwoch vorbörslich um bis zu 12,5 Prozent an. Dass das Kursplus nicht höher ausfällt, könnte auch damit zusammenhängen, dass das Unternehmen am Mittwochmorgen zugleich seine Prognose für den Umsatz und den Gewinn im laufenden Jahr nach unten korrigierte.

Zur Großbildansicht AP Friede Springer will den Verlag zusammen mit KKR kontrollieren

Die Familie des "Bild"- und "Welt"-Gründers Axel Springer AG Börsen-Chart zeigen hält einen Großteil der Anteile an dem börsennotierten Unternehmen. Die Witwe des Verlagsgründers, Friede Springer, kontrolliert den Medienkonzern, der zuletzt das Digitalgeschäft stark ausgebaut hat. 37,5 Prozent hält sie über die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik. Dazu kommt ein direkt gehaltener Anteil von 5,1 Prozent. Ihr Vertrauter Mathias Döpfner selbst hält 2,8 Prozent. Zusammen sind Friede Springer und Döpfner mit 45,4 Prozent beteiligt.

Wie der Axel Springer am Mittwoch weiter mitteilte, hat der Medienkonzern seine Prognose wegen einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung und der Einführung einer Digitalsteuer in Frankreich gesenkt.

Verlag gibt Umsatz- und Gewinnwarnung heraus

Beim Jahresumsatz geht der Konzern nun von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus, nachdem zuvor ein Erlös auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt wurde. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, statt auf Vorjahresniveau zu bleiben. Zudem werde die Wachstumsstrategie 2020 zu einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses gegenüber dem laufenden Jahr führen, erst in den Jahren danach erwartet das Management Besserung.

An den in seiner Strategie vorgesehenen Investitionen halte der Konzern trotz schwächerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen fest, hieß es zur Begründung. Außerdem schlage die zwischenzeitlich in Frankreich verabschiedete Digitalsteuer zu Buche. In dem in den vergangenen Jahren stark ausgebauten Digitalgeschäft kommen die Belastungen zum Tragen. Dort dürfte der Umsatz im günstigen Fall nur noch im niedrigen statt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, das operative Ergebnis im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken statt stabil zu bleiben.

rei/dpa/Reuters