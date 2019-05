Übernahmespekulationen haben am Mittwoch den Kurs des US-Kosmetikkonzerns Avon vorbörslich um rund 20 Prozent nach oben getrieben. Wie die Zeitungen "Wall Street Journal" und "Financial Times" am Mittwoch berichteten, steht eine Offerte des brasilianischen Rivalen Natura Cosmeticos bevor, dem auch die Kette "Body Shop" gehört.

Laut "FT" will sich der Body-Shop-Mutterkonzern Natura Cosmeticos den Rivalen Avon in einer mehr als zwei Milliarden Dollar schweren Transaktion einverleiben. Eine offizielle Mitteilung solle es noch am heutigen Mittwoch geben.

Übernahmefantasie gibt es bei den Avon-Papiere schon länger, seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Gemessen am Schlusskurs von Dienstag ist Avon an der Börse rund 1,4 Milliarden Dollar wert.

Natura Cosméticos mit Sitz in São Paulo würde nach einer erfolgreichen Offerte rund 76 Prozent der gesamten Gruppe besitzen, während die restlichen Anteile bei Avon-Aktionäre verblieben, heißt es in dem FT-Bericht. Der Deal werde bereits seit Monaten vorbereitet.

Avon hat den Zeitgeist verschlafen bereits 2300 Stellen gestrichen

Avon hatte in den vergangenen Jahren Probleme und musste im Januar 2300 Stellen streichen. Der Kosmetikhersteller, der das Direktvertriebsmodell eingeführt hat, ist in der Vergangenheit hinter konkurrierende Kosmetikmarken zurückgefallen, die sich schneller an den auch durch soziale Medien stark veränderten Markt anpassen konnten. So hatten Avon schließlich Marktanteile an Wettbewerber wie Sephora, Estée Lauder und L'Oréal verloren.

Natura ist dem Bericht zufolge überzeugt, die Marke Avon wieder mit Leben erfüllen zu können. Avon wurde auch deutschen Kunden bekannt, weil Avon-Beraterinnen vielfach von Haustür zu Haustür gingen und so die überwiegend weiblichen Kundinnen für ihre Produkte zu gewinnen versuchten. Durch den Kauf von Avon kann Natura international weiter expandieren, insbesondere in Asien, Europa und Lateinamerika.

Vor drei Jahren hatte Avon beschlossen, sein Nordamerika-Geschäft, das von der Private Equity-Gruppe Cerberus Capital kontrolliert wird, auszulagern. Das ausgegliederte Unternehmen übernahm 230 Millionen Dollar von Avons langfristigen Verbindlichkeiten, was Natura den Kauf von Avon erleichtern dürfte.

Die südamerikanische Gruppe hatte "The Body Shop" 2017 von L'Oréal übernommen und sich darauf konzentriert, die Präsenz des britischen Einzelhändlers weltweit zu verbessern.