Rollentausch im Volkswagen-Reich: Arno Antlitz, aktuell Finanzchef der VW-Pkw-Sparte, wechselt zum 1. März 2020 in gleicher Rolle zur angeschlagenen Schwester Audi. Im Gegenzug übernimmt Audi-CFO Alexander Seitz dessen alten Job in Wolfsburg. Das teilte Audi am Mittwochabend mit.

Ebenfalls neu in den Audi-Vorstand ziehen Dirk Große-Loheide und Sabine Maaßen ein. Damit nimmt das Team Formen an, das gemeinsam mit Neu-Chef Markus Duesmann Volkswagens Edel-Ableger aus der Krise führen soll.

Große-Loheide wird zum 1. April Vorstand für Beschaffung und IT - über seinen bevorstehenden Wechsel hatte das manager magazin bereits vor einem Monat berichtet - Diess besetzt Große-Loheides aktuelle Stelle als Beschaffungsvorstand bei VW mit Murat Aksel, einem Vertrauten aus seiner Zeit bei BMW. Aksels Berufung, über die mm ebenfalls frühzeitig berichtete, bestätigte VW am Mittwochabend ebenfalls.

Am 1. April tritt zudem Sabine Maaßen ihren Dienst in Ingolstadt an, sie übernimmt das Personalressort. Aktuell arbeitet sie noch bei Thyssenkrupp Steel Europe.

Die Berufung des neuen Chefs Markus Duesmann, ebenfalls früher im Einkauf von BMW beschäftigt, hatte Audi bereits in der vergangenen Woche verkündet.

luk