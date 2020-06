Amazon-Liegenschaft in Frankreich: Die Geschäfte des Konzerns laufen in der Corona-Krise rund.

Es ist ein perfektes Szenario für den Online-Handelskonzern Amazon Börsen-Chart zeigen: Auf der einen Seite boomt dessen Geschäft, weil weltweit Menschen im Lockdown zuhause sitzen und auf den Einkauf im Internet mehr oder weniger angewiesen sind. Das kurbelt den Umsatz des Unternehmens an und hat der Amazon-Aktie in den vergangenen Wochen bereits Auftrieb verliehen. Das Papier notiert gegenwärtig jenseits von 2400 Dollar auf Rekordniveau. Amazon Börsen-Chart zeigen gehört damit zu den Gewinnern der Corona-Krise, mit einem Börsenwert von inzwischen mehr als 1,2 Billionen Dollar. Nur Apple Börsen-Chart zeigen und Microsoft Börsen-Chart zeigen (beide rund 1,4 Billionen Dollar) werden am US-Aktienmarkt gegenwärtig höher bewertet.

Auf der anderen Seite kommt aber noch das extrem niedrige Zinsniveau für US-Unternehmensanleihen hinzu, welches in den vergangenen Wochen aufgrund der Geldpolitik der US-Notenbank Fed entstanden ist. In den durch die Corona-Pandemie ausgelösten weltweiten Finanzmarktturbulenzen im März, die auch zu massiven Verlusten an den Aktienmärkten geführt hatten, waren die Zinsen der Corporate Bonds in den USA zunächst in die Höhe geschossen. Dann trat jedoch die Fed auf den Plan: Ende März verkündete die Notenbank massive Eingriffe, um die Märkte und die US-Wirtschaft zu stützen, darunter notfalls unbegrenzte Käufe von Staatsanleihen sowie den Erwerb von Unternehmensanleihen. Seither befindet sich das Zinsniveau in den USA auf Talfahrt.

Was die Kombination aus diesen beiden Entwicklungen für Amazon bedeutet, zeigte sich am Montag am US-Bond-Markt: Da konnte der Konzern Anleihen im Wert von zehn Milliarden Dollar platzieren, und zwar zu Zinsen, wie es sie sich so niedrig bislang noch kein US-Unternehmen sichern konnte.

Eine Tranche von Papieren mit einer Laufzeit von drei Jahren innerhalb des Zehn-Milliarden-Dollar-Pakets habe einen Zinskupon von 0,4 Prozent gehabt, berichtet die "Financial Times" mit Verweis auf informierte Personen. Vor drei Jahren, als Amazon den Anleihemarkt zuletzt angezapft hatte, hatte der Zins für das Unternehmen noch bei 1,9 Prozent gelegen, so die "FT". Der jetzige Zins liegt noch unter dem bisherigen Rekordtief von 0,45 Prozent, erzielt in den Jahren 2012 und 2013 beispielsweise von Apple Börsen-Chart zeigen, IBM Börsen-Chart zeigen oder Walt Disney Börsen-Chart zeigen.

Für weitere Tranchen mit Laufzeiten über fünf, zehn, 30 und 40 Jahre erzielte der Konzern der Zeitung zufolge ähnlich gute Konditionen. Der Erfolg Amazons bei dieser Anleiheemission wirft damit ein Schlaglicht auf den US-Markt für Unternehmensanleihen insgesamt, der seit Kurzem einen neuen Boom erlebt. Die Zusage der Fed zum Kauf von Corporate Bonds hat das Zinsniveau gedrückt und lockt in diesen unsicheren Zeiten viel Geld in den Markt. Die Amazon-Emission beispielsweise war laut "FT" dreifach überzeichnet.

Auch andere US-Konzerne nutzen zudem das günstige Umfeld, um sich Kapital zu besorgen oder alte Schulden zu besseren Konditionen umzuschichten. Insgesamt haben US-Unternehmen in diesem Jahr laut "FT" bereits Anleihen im Volumen von mehr als einer Billion Dollar platziert - auch das ein Rekordwert zu diesem Zeitpunkt eines Jahres.