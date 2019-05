Ein ernster Blick, ein Volkswagen-Logo und ein Mittelfinger - kein Zweifel, der chinesische Starkünstler Ai Weiwei (61) versteht sich darauf, seine Botschaften mit starken Bildern zu versehen. Diesmal nutzt er dazu das soziale Netzwerk Instagram, begleitet von dem Kommentar: "Auf dem Weg nach Kopenhagen um der Verhandlung in unserem Prozess gegen Volkswagen beizuwohnen."

Hintergrund ist ein Streit, den Ai Weiwei bereits seit geraumer Zeit mit dem Autokonzern austrägt. Dabei geht es um eine Werbeanzeige, die ein Fahrzeug von Volkswagen zeigt, das an einem Werk Ai Weiweis in Kopenhagen vorbeifährt.

Bei dem Kunstwerk namens "Soleil Levant" aus dem Jahre 2017 (eine Anspielung auf ein Gemälde gleichen Namens des französischen Impressionisten Claude Monet von 1872) handelt es sich um eine Installation aus 3500 orangefarbenen Schwimmwesten. Diese wurden von Ai Weiwei an der Fassade von Kopenhagens Kunsthalle Charlottenburg angebracht, womit der Künstler auf die Flüchtlingsproblematik verweisen will. Die Schwimmwesten stammen aus Griechenland und wurden tatsächlich von Migranten auf deren Flucht getragen.

Den Zorn des Künstlers zog Volkswagen Börsen-Chart zeigen auf sich, weil das Unternehmen Ai Weiwei offenbar weder fragte, ob das Kunstwerk in der Werbung verwendet werden darf, noch den Namen des Urhebers bei der Veröffentlichung nannte. So sei der falsche Eindruck entstanden, Ai Weiwei habe die Verwendung autorisiert, schreibt der Chinese in einem früheren Instagram-Post. Das Vorgehen der Wolfsburger habe ihn befremdet, so Ai Weiwei.

Ohnehin ist der Künstler auf Volkswagen nicht gut zu sprechen. Laut Artnet.com kritisiert Ai Weiwei den Konzern dafür, dass er laufend bestrebt sei, seine Marktanteile in China zu vergrößern, und gleichzeitig die prekäre Menschenrechtslage in der Volksrepublik ignoriere. Ai Weiwei selbst verbrachte in seiner Heimat wegen regierungskritischer Äußerungen bereits einige Zeit im Gefängnis.

Wirklich erbost hat den Künstler im vorliegenden Fall seinen eigenen Angaben zufolge aber erst die Reaktion des Unternehmens, nachdem Ai Weiwei es auf das Urheberrechtsproblem aufmerksam gemacht hatte. Volkswagen habe sich lediglich in "arroganten Gesten geübt, um die eigene Schuld zu trivialisieren und die ganze Sache herunterzuspielen", so der Künstler.

Die Folge: Ai Weiwei entschloss sich zur Klage, über die nun in Dänemark verhandelt wird.

Aus der Sicht Volkswagens klingt die Beschreibung des Vorgangs allerdings etwas anders: Ein Konzernsprecher in Wolfsburg stellt auf Anfrage von manager-magazin.de klar, die Angelegenheit betreffe ausschließlich den dänischen Importeur des Konzerns, gegen den sich auch die Klage richte. Die Konzernzentrale sei insofern nicht zuständig.

Ein Sprecher des dänischen Volkswagen-Importeurs Scandinavian Motor Co bestätigt die Klage Ai Weiweis gegen das Unternehmen wegen möglicher Urheberrechtsverletzung, will den laufenden Rechtsstreit aber nicht weiter kommentieren. Das fragliche Bild eines VW-Polos mit Ai Weiweis Kunstwerk im Hintergrund sei eines von vielen, die an verschiedenen Stellen in Kopenhagen aufgenommen wurden. Illustriert wurde damit den Angaben zufolge eine 14-seitige Geschichte in einem dänischen Kundenmagazin.

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Scandinavian Motor, so der Sprecher gegenüber manager-magazin.de weiter, habe den Fehler frühzeitig eingeräumt und mit Ai Weiwei ein Jahr lang nach einer Lösung gesucht. Da das nicht möglich gewesen sei, sei es zum Prozess vor Gericht gekommen. Nun müsse man eben einige Monate auf die Entscheidung der Richter warten.