Klimastrategie Apple investiert 200 Millionen Dollar in Wald

Der iPhone-Hersteller steckt viel Geld in die Wiederaufforstung, um sein Ziel der kompletten Klimaneutralität bis 2030 nicht zu verfehlen. Doch will Apple mit dem Fonds auch Geld verdienen - und holt dafür Goldman Sachs an Bord.