Was bei Apple jedoch den Unterschied macht: Der iPhone Konzern hatte zuvor nicht so stark unter dem Tech-Crash der vergangenen Monate gelitten wie die Konkurrenz. Während Techriesen wie Tesla oder Amazon (Stand Mittwoch) seit Jahresbeginn zwischen 35 und 50 Prozent an Wert verloren hatten, konnte Apple seine Verluste mit rund 25 Prozent in Grenzen halten. Mit der Kursrallye am Donnerstag verringerte Apple seine Verluste in diesem Börsenjahr nun auf rund 17 Prozent.