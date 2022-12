Auch Apples Geschäft ist nicht immun gegen die globale Krise. Warum schlägt sich die Apple-Aktie dennoch so viel besser als die Konkurrenz?

454 Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden

Trotz Krise ist der Konzern aus Cupertino weiterhin hochprofitabel, wie viele andere Konkurrenten auch. Doch anders als die Konkurrenz nutzt Apple die Milliarden Dollar an freiem Cashflow fast ausschließlich dazu, um damit die eigenen Aktionäre zu überschütten. Statt durch Firmenkäufe und Übernahmen den Umsatz zu steigern, beschenkt Apple seine Shareholder. Im ganz großen Stil.

Nach Berechnungen der Wirtschafts- und Finanzagentur Bloomberg hat Apple in den vergangenen fünf Jahren rund 454 Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an seine Aktionäre zurückgegeben. Vom Rückkauf eigener Aktien profitieren Anleger, da sich der Gewinn eines Unternehmens dann auf weniger Aktien verteilt – und damit der Gewinn pro Aktie steigt. Es ist ein Kurspflegeprogramm in einer bislang nicht gekannten Dimension.