Einen Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen richtet die Deutsche Bank ihren Vorstand neu aus. Das teilte das Bankinstitut auf seiner Homepage mit. So soll der Vorstand in Zukunft verkleinert werden und künftig aus neun Personen bestehen. Die bisherige Amerika-Chefin Christiana Riley (45) scheidet demnach zur Hauptversammlung am 17. Mai aus dem Konzern aus. Sie habe sich entschieden, eine "Herausforderung außerhalb der Deutschen Bank anzunehmen", heißt es auf der Website der Deutschen Bank. Rileys Job soll Chief Administrative Officer (CAO) Stefan Simon (53) zusätzlich zu seinem bisherigen Aufgabengebiet übernehmen. Simon hat allerdings bisher keine wesentlichen berufliche Stationen in den USA vorzuweisen. Der Jurist ist seit dem 1. August 2020 Mitglied des Vorstands.