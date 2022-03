25 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe Alibaba-Chef sucht den Befreiungsschlag

Bei Alibaba wuchsen die Umsätze zuletzt so langsam wie seit Jahren nicht mehr, zugleich hält Peking den Konzern weiter am Gängelband. Konzernchef Daniel Zhang will die geschundene Aktie mit einem milliardenschweren Befreiungsschlag aufrichten. Das ging schon einmal schief.