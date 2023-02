Altersvorsorge mit Aktien "So wird jeder Deutsche zwangsweise mehrfacher Millionär"

Über Vorbehalte gegen Aktien in der Altersvorsorge kann sich Reinhard Panse beinahe aufregen. Seit Jahrzehnten mehrt der Investmentprofi das Vermögen reicher Leute, kennt Performance-Chancen und Risiken in- und auswendig – und würde am liebsten die gesetzliche Rente komplett auf Aktien aufbauen.

Das Interview führte Christoph Rottwilm