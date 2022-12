Vereinbart wurde auch, in einem ersten Schritt zehn Milliarden an die gesetzliche Rentenversicherung als Kapitalstock für den Fonds zu zahlen. Diese Summe ist im Haushalt für 2023 eingeplant. Die zehn Milliarden Euro bezeichnete Lindner im "Tagesspiegel" als "Grundstein für den Einstieg in eine Kapitaldeckung im Rentensystem".

Zur Finanzierung der seiner Meinung nach notwendigen dreistelligen Milliardensumme sagte der Finanzminister, er habe dazu Ideen, es gebe aber "noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung". Lindner verwies auf die Finanzierung der zehn Milliarden Euro, die vollständig über neue Schulden erfolgt und als Darlehen des Bundes an die neue Aktienrücklage fließt. "Wir machen uns zunutze, dass der Staat für seine Anleihen weniger zahlen muss, als die Kapitalmärkte an Rendite bringen", sagte er dazu.