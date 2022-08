Das Finanzamt geht nun davon aus, dass er die zuerst für 10 Euro gekauften Papiere (first in) auch zuerst veräußert (first out) – also bei einem aktuellen Aktienkurs von 40 Euro einen Kursgewinn von 30 Euro je Aktie erzielt. Auf diese insgesamt 3000 Euro Kursgewinn fallen dann 25 Prozent Abgeltungssteuer an: Der Anleger muss 750 Euro Abgeltungssteuer zahlen, obwohl er mit der anderen Hälfte des Investments aktuell noch Kursverluste erzielt hat. Eine Möglichkeit, um die Fifo-Steuerfalle zu umgehen, wäre das Verteilen der verschiedenen Tranchen auf verschiedenen Depots – doch dieser Weg bleibt bei einem Sparplan versperrt.

Steuerliche Aspekte sollten zwar nicht ausschlaggebend für die persönliche Anlagestrategie sein. Doch dass der Drang zum Steuersparen ebenso ausgeprägt ist wie die Angst vor Verlusten, gehört ebenfalls zu den Erkenntnissen des Behavioral Finance.