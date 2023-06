Höheres Nominalwachstum bedeutet ein Risiko für Staatsanleihen

Ein im Vergleich zum letzten Jahrzehnt höheres nominales Wachstum stellt einen erheblichen Belastungsfaktor für die "sicheren" Staatsanleihen dar, weil sich die nominalen Renditen längerfristig am Nominalwachstum orientieren. Mit einem höheren Nominalwachstum sollten daher die nominalen Renditen von deutschen Bundesanleihen oder US-Treasuries längerfristig ansteigen.

Zinspause und verbessertes Wachstumsumfeld spricht für Risiko-Assets wie Aktien

Gleichzeitig ist dieses Umfeld – anhaltend hohes Nominalwachstum, absehbares Ende der Zinserhöhungen, Aufhellung des realen Wachstumsausblicks – für die Risikoaktiva positiv. So sollte ein Ende der Zinserhöhungen zu einer geringeren Volatilität der Zinsen führen. Eine niedrigere Marktvolatilität wiederum geht zumeist mit niedrigeren Risikoprämien einher. Dies unterstützt die Marktbewertungen der Risikoaktiva, führt also zu höheren Kurs-Gewinn-Verhältnissen und engeren Credit-Spreads.

Höheres Nominalwachstum erleichtert Schuldendienst

Darüber hinaus erleichtert ein höheres Nominalwachstum die Bedienung ausstehender Schulden. Damit können die Verschuldungsproblematiken in den Hintergrund rücken. Dies gilt sowohl für Unternehmen als auch für Staaten und betrifft insbesondere die Länder der Eurozonen Peripherie. Diese litten in der Folge der Staatsschuldenkrise unter einem sehr tiefen Nominalwachstum und betrug in den 2010er Jahren in Italien nur gerade 1,1% und in Spanien 1,8%. Mit solch niedrigem Nominalwachstum ist es aber sehr schwer, die Verschuldungsquoten zu reduzieren. In der Folge waren diese Staaten auch auf eine erhebliche Unterstützung der Zentralbank angewiesen, damit die Anleiherenditen aufgrund zunehmender Credit Spreads nicht deutlich anstiegen und sich die Verschuldungsproblematik damit noch verschlimmerte.

Jetzt hingegen stellt sich das reale Wachstumsumfeld erheblich freundlicher dar. So müssen die peripheren Staaten nicht mehr wie im letzten Jahrzehnt eine Austeritätspolitik verfolgen. Einerseits weil die Schuldenregeln zumindest temporär ausgesetzt wurden, andererseits weil mit der Einführung des Hilfsfonds "Next Generation EU" eine gemeinschaftliche Finanzierung ins Leben gerufen wurde, die vor allem der Peripherie zugutekommt. Dazu kommt, dass die Wettbewerbsnachteile der Peripherie erheblich geringer geworden sind. In Kombination mit den gestiegenen Inflationsraten hat das Nominalwachstum in der Peripherie daher erheblich zugenommen. So betrug das Nominalwachstum in Italien in den letzten beiden Jahren 6,9% und in Spanien 9,1%. Deutlich fallende Arbeitslosenraten und hohe nominale Wachstumsraten wiederum erleichtern es, das Budgetdefizit zu senken. Gleichzeitig drückt ein deutlich wachsendes nominales BIP auf die Verschuldungsquoten. So sind nach dem pandemiebedingten kräftigen Anstieg in 2020 die Schulden-BIP Quoten in der Eurozone in den letzten beiden Jahren markant gefallen, selbst in Italien. In der Folge können Spreadrisiken gegen Durationsrisiken vorgezogen werden.

Unternehmen setzen vielfach höhere Preise durch und können Gewinnmargen verbessern

Zusätzlich geht ein hohes nominales Wachstum auch mit steigenden Unternehmensgewinnen einher. So ist die hohe Kerninflation eben auch Ausdruck davon, dass die Unternehmen oft eine gute Preissetzungsmacht aufweisen. Auch sind die Preise für wichtige Vorgüter – insbesondere Energie und Rohstoffe – zuletzt deutlich gefallen. Beides unterstützt die Gewinnmargen. Mit einem sich tendenziell aufhellenden Wachstumsausblick können die Gewinnerwartungen daher zunehmen.