Bereits schwer geplagte Hypoport-Anleger haben am Freitag nach der Aussetzung der Jahresziele durch den Finanzdienstleister die Notbremse gezogen. Die seit Monaten unter Druck stehenden Aktien brachen am Morgen in der Spitze um gut 39 Prozent ein. Zuletzt betrug das Minus noch rund 36 Prozent, womit die Aktien bei knapp 95 Euro notierten. Am Zwischenhoch vor rund einem Jahr hatte der Kurs noch bei 612 Euro gelegen - rund 85 Prozent an Wert sind seitdem "verbrannt".