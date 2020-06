Nach der Finanzaufsicht Bafin nimmt auch die Münchner Staatsanwaltschaft den Bilanzskandal beim Dax -Konzern Wirecard unter die Lupe. Die Behörde stehe mit dem Unternehmen in Kontakt und prüfe auch diesen Vorgang, erklärte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Donnerstag auf Anfrage. Da Wirecard am Donnerstag die Jahresbilanz erneut verschieben musste und sich als Opfer eines "gigantischen Betrugs" sieht, droht dem Zahlungsdienstleister aus Aschheim der Rauswurf aus dem Dax. Die Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen brach am Donnerstag zeitweise um 70 Prozent ein und fiel unter die Marke von 40 Euro.

Die Münchner Staatsanwaltschaft ist bereits mit Wirecard befasst, und zwar in doppelter Hinsicht: Einerseits wird ermittelt, ob Spekulanten das Unternehmen mit illegalen Kursmanövern attackiert haben. Andererseits wird gegen Vorstandschef Markus Braun und seine Kollegen in der Unternehmensspitze wegen des Verdachts ermittelt, zweimal für die Anleger irreführende Informationen veröffentlicht zu haben.

Die jetzige Prüfung der Ungereimtheiten in der Bilanz bedeutet nicht, dass nun auch in dieser Hinsicht ein formales Ermittlungsverfahren gegen konkrete Beschuldigte eingeleitet wird.

Der Bezahldienstleister aus dem Münchner Vorort Aschheim hatte seine Bilanzvorlage für 2019 erneut verschoben, weil die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Unstimmigkeiten bei Treuhandkonten entdeckt hat, auf denen 1,9 Milliarden Euro verbucht sind. Wirecard will deswegen Strafanzeige erstatten

Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hatte sich bereits zuvor Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin eingehandelt - wegen irreführender Kommunikation mit Investoren im Vorfeld des KMPG-Gutachtens. Das hat Wirecard bereits eine Razzia der Staatsanwaltschaft München eingebracht. Dort liegt auch eine Strafanzeige des Hedgefonds TCI vor, der unter anderem dubiose Vorgänge beim Kauf einer indischen Gesellschaft kritisiert.

la/dpa-afx