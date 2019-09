Das Management von WeWork schraubt die Erwartungen an den bevorstehenden Börsengang offenbar massiv herunter. Der US-Büroraum-Anbieter rechne nur noch mit einer möglichen Bewertung von 20 Milliarden Dollar, wie die Financial Times (FT) berichtet. Das wäre weniger als die Hälfte der 47-Milliarden-Bewertung, die sich für WeWork bei der letzten Finanzierungsrunde durch den japanischen Softbank-Konzern ergab. Die FT beruft sich auf nicht namentlich genannte Personen, die mit den Plänen des Börsengangs vertraut sind. Eine Quelle aus dem Umfeld von WeWork ergänzte, man hoffe auf eine Bewertung zwischen 25 und 30 Milliarden Dollar. Der Börsengang wird für diesen Monat erwartet und gilt als einer der bislang größten in diesem Jahr. Die Roadshow vor Anlegern soll in Kürze starten.

WeWork hatte zuletzt vorrangig für negative Schlagzeilen gesorgt. In Unterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC hatte das Management angegeben, dass das Unternehmen "auf absehbare Zeit" nicht profitabel arbeiten werde, wenn es im bisherigen Tempo weiter wachse. Dies befeuert laut FT-Bericht unter potentiellen Investoren Zweifel an der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Für Aufsehen hatte zuletzt zudem das Verhalten von WeWork-Mitgründer und Firmenchef Adam Neumann gesorgt.

Lesen Sie hier alles über die windigen Pläne von WeWork-Guru Adam Neumann

WeWork vermietet nach eigenen Angaben in 111 Städten auf der ganzen Welt Büros an 527.000 Kunden. Das Wachstum von WeWork ist allerdings mit hohen Kosten verbunden, da die Immobilien sich in angesagten Lagen mit tendenziell steigenden Preisen befinden. Um dieses Wachstum zu finanzieren, möchte das Unternehmen an der Börse bis zu 3 Milliarden Dollar erlösen sowie weitere 6 Milliarden Dollar durch einen Kredit einnnehmen, der teils mit der Emission zusammenhängt. Aus den SEC-Unterlagen ging hervor, dass sich die Erlöse von WeWork zwischen 2016 bis 2018 mehr als vervierfacht haben, die Verluste jedoch mindestens genauso schnell zugenommen haben.

WeWork-Gründer Neumann hatte potentielle Investoren zudem vergrätzt, weil er unmittelbar vor dem Börsengang Anteile seines Unternehmens im Wert von 700 Millionen Dollar verkauft haben soll. Erst am Mittwoch wurde auch bekannt, dass Neumann eine umstrittene Zahlung von 5,9 Millionen Dollar rückabgewickelt hat: Er hatte sich von der Muttergesellschaft, die sich jüngst von WeWork in The We Company umbenannt hatte, für die Nutzung des Wortes "We" ausbezahlen lassen. Um den wachsenden Zweifeln an der Corporate Governance zu begegnen, hatte das Unternehmen zudem eine Frau in das ansonsten nur mit Männern besetzte Management geholt - die Akademikerin und Ex-Uber-Managerin Frances Frei.

WeWork hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei Umsätzen von 1,54 Milliarden Dollar einen Nettoverlust von 690 Millionen Dollar (rund 617 Millionen Euro) eingefahren. Damit setzte sich die Verlustserie des Unternehmens fort. Für das vergangene Jahr war ein Verlust von 1,9 Milliarden Dollar bekannt geworden, bei einem Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar.

jl