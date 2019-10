Bill McDermott verlässt SAP in Kürze nach neun Jahren an der Spitze

Partylöwen haben eine goldene Regel: Sie verlassen die Feier auf dem Höhepunkt der Heiterkeit. Beim Abflauen der Laune und den leidigen Aufräumarbeiten sind sie lieber nicht mehr dabei. Nachdem der erste Schock über den Rücktritt von Bill McDermott als Vorstandschef bei den SAP Börsen-Chart zeigen-Mitarbeitern verflogen war, interpretierten deshalb nicht wenige den überraschenden Abgang als nur konsequent für ihre oberste Stimmungskanone: Er ging, als es am schönsten war.

Nach fast einem Jahrzehnt stürmischen Wachstums und eines boomenden Aktienkurses konnte es für den CEO einfach nicht mehr besser werden. Er bleibt als der zwar exaltierte, aber hocherfolgreiche Amerikaner in Erinnerung, der den wenig aufregenden deutschen Hersteller hochkomplexer Softwarepakete zum hippen Cloud-Unternehmen pushte. Ihm wird es als Verdienst zugerechnet, dass SAP in der vergangenen Dekade nicht nur zum wertvollsten Konzern Deutschlands aufstieg, sondern zu einem Global Player, den Microsoft Börsen-Chart zeigen und Co. ernst nehmen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos teilten sich deshalb die Massen, als er im wehenden bodenlangen Mantel - von seinem geschäftigen Stab umflattert - die Flure entlang stürmte.

Unter den Kunden wuchs der Unmut

In den vergangenen Monaten zeichnete sich jedoch immer stärker ab, dass die gloriosen Zeiten bei SAP zu Ende gehen - zumindest für den flamboyanten Sonnenkönig an der Spitze. Dem begnadeten Chefverkäufer wollte es einfach nicht so recht gelingen, den 8-Milliarden-Euro-Zukauf Qualtrics als großen Wurf zu vermarkten. Nur wenige können sich etwas Konkretes unter dem Konzept der Experience Economy vorstellen, mit dem McDermott die als überteuert kritisierte Akquisition rechtfertigte. Vor allem nicht die Stammkunden von SAP.

Die großen internationalen Unternehmen beklagen eher, dass McDermotts Zukäufe der vergangenen Jahre - sei es Success Factors, Fieldglass oder Ariba - noch immer nicht nahtlos zu einem durchgängigen SAP-System integriert sind. Obwohl der CEO auf der diesjährigen Hausmesse Sapphire im Mai in Orlando großartige Lösungen angepriesen hat, zeigen sich viele Nutzer noch immer unzufrieden mit dem Zusammenspiel der verschiedenen SAP-Angebote. Zumal Produkte von Wettbewerbern wie etwa Salesforce Börsen-Chart zeigen bei Kundenmanagement oder Workday im Personalwesen oft als besser beschrieben werden. Immer wieder wird die Frage laut: Warum soll ich eine schlechtere Software von SAP nehmen, wenn ich nicht einmal den Vorteil eines harmonischen Gesamtpakets habe? McDermott war klug genug, diese Zeichen zu lesen - und man einigte sich auf einen Abgang in allen Ehren.

Jetzt muss es Co-Chef Christian Klein richten

Die mühsame Integrationsarbeit muss nun der neue Co-CEO Christian Klein leisten. Dass der Vertraute von Aufsichtsratschef Hasso Plattner für höhere Weihen bestimmt war, konnten aufmerksame Beobachter schon übers ganze vergangene Jahr feststellen: Er führte Kanzlerin Angela Merkel über den SAP-Stand auf der Hannover Messe, eröffnete mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier ein Internet-of-Things-Zentrum in der SAP-Zentrale in Walldorf. Vor allem aber kümmerte er sich um die ausstehende Integration. Seit der ehemalige Controller sich im Vorstand des Themas annahm, kam Bewegung in die Sache. Zudem trieb Klein in den vergangenen Monaten die interne Optimierung bei SAP voran, was sich in einer deutlichen Steigerung der Marge niederschlug.

Diese Frauen spielen in Deutschlands Top-Manager-Liga Endlich ist es soweit: Nach dem überraschenden Rücktritt von SAP-Chef Bill McDermott übernimmt Jennifer Morgan gemeinsam mit Christian Klein die Leitung des Software-Konzerns aus Walldorf. Damit steigt erstmals eine Frau zur Vorstandschefin eines Dax-Unternehmens auf. Morgan war bereits zuvor Mitglied des SAP-Vorstandes, verantwortlich für das Cloud Business des Konzerns. Unser Überblick zeigt, es gibt noch eine Reihe weiterer Frauen in Dax-Vorständen mit Ambitionen: Bettina Orlopp, bislang für Compliance, Recht und Personal bei der Commerzbank zuständig, wurde erst kürzlich neue Finanzchefin des Instituts. Orlopp gehört zu einer noch überschaubaren Zahl von Frauen in Dax-Vorständen, die ebenfalls als künftige Chefinnen eines Dax-Konzerns gehandelt werden. Orlopps bisherigen Vorstandsposten soll Sabine Schmittroth übernehmen. Janina Kugel, exponiertes Vorstandsmitglied bei Siemens, wird dagegen den Konzern Ende Januar 2020 verlassen. Kugel gilt als ambitioniert, die Frage, wie sie ihre Karriere fortsetzt, dürfte für viele Spekulationen sorgen. Tina Müller gilt ebenfalls als Kandidatin für einen Dax-CEO-Posten. Die ehemalige Opel-Marketing-Managerin leitet derzeit die Parfümeriekette Douglas, beziehungsweise: bringt diese auf Vordermann. Dabei pflegt Müller mitunter einen durchaus schroffen Führungsstil - für die Eignung zum Topposten gibt es zweifellos schlechtere Referenzen. Ebenfalls womöglich zu Höherem berufen: Saori Dubourg. Bei BASF ist sie seit 2017 Vorständin für Pflanzenschutz, Bauchemie und für die Region Europa. Wenn BASF-CEO Martin Brudermüller in einigen Jahren abtritt, werden der gelernten Betriebswirtin Chancen auf die Nachfolge an der BASF-Spitze eingeräumt.

Zur Bestenliste 2018: Das sind die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Finanzen, Personal - Melanie Kreis hatte bei der Deutschen Post schon einige Verantwortlichkeiten. Gegenwärtig sitzt sie als M&A-Chefin im Vorstand des Logistikkonzerns. Möglich, dass ihr der Chefposten angeboten wird, sobald Post-Chef Frank Appel aufhört. Auch Claudia Nemat gehört zu den Damen, denen Chancen auf einen Aufstieg nach ganz oben eingeräumt werden. Aktuell sitzt die Physikerin im Vorstand der Deutschen Telekom und ist verantwortlich für Technik und Innovation. Damit hat sie ein Pfund, mit dem sie wuchern kann: Sie kennt sich bestens mit dem Schlüsselthema Digitalisierung aus. Britta Fünfstück ist da, wo viele andere Topmanagerinnen vermutlich gerne hin möchten: Sie leitet bereits einen Unternehmensvorstand. Der Wund- und Hautpflegespezialist Hartmann ist zwar mit 11.000 Mitarbeitern und gut zwei Milliarden Euro Umsatz kein echter Großkonzern. Aber wer weiß, was für Frau Fünfstück noch kommt? Abstieg und Aufstieg: Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp ist im Zuge einer schweren Unternehmenskrise vom Dax in den MDax abgestiegen. Nach dem Abschied des glücklosen CEO Guido Kerkhoff hat nun die ehemalige Aufsichtsratschefin Martina Merz die operative Führung bei Thyssenkrupp übernommen - als Interimschefin für bis zu 12 Monate. Gelingt ihr der Turnaround, dürfte sich die ehemalige Bosch-Managerin für weitere Führungsaufgaben empfehlen. Generell ist die Chefetage deutscher Unternehmen nach wie vor eine Männerwelt. Eine Analyse der Dax-Vorstände etwa zeigt: Bei den meisten Unternehmen sitzt maximal eine Frau im Vorstand, wie beispielsweise Katarzyna Mazur-Hofsäß bei FMC (Foto). Eine, die es ebenfalls in die Chefetage von Deutschlands erster Konzernliga geschafft hat, ist Karen Parkin. Die Britin mit zugleich US-amerikanischem Pass ist Personalchefin von Adidas. Jacqueline Hunt ist im Vorstand des Versicherungskonzerns Allianz verantwortlich für Asset Management und US Life Insurance. Ebenfalls bei der Allianz ... ... sitzt Helga Jung im Vorstand, mit der Verantwortung für das Personalwesen, Juristisches sowie Compliance und Mergers & Acquisitions. Dessi Temperley ist Vorstand für Finanzen, Controlling, Recht, Compliance und IT bei Beiersdorf. Sehr häufig übertragen Unternehmen die Verantwortung für das Personalwesen und Soziales an weibliche Vorstandsmitglieder. So auch der Autobauer BMW, bei dem Milagros Caina Carreiro-Andree für diese Themen zuständig ist. Frau Carreiro-Andree hat allerdings vor Kurzem angekündigt, BMW Mitte kommenden Jahres verlassen zu wollen. Bei Continental ist Ariane Reinhart Mitglied des Vorstandes. Die Arbeitsdirektorin hat die Aufgabenbereiche Personal und Nachhaltigkeit. Daimlers Vorstand für Integrity und Legal Affairs heiß Renata Jungo Brüngger. Außerdem sitzt auch Britta Seeger im Vorstand des Autobauers, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales. Damit gehört Daimler zu den wenigen Dax-Unternehmen mit zwei Frauen im Vorstand. Sylvie Matherat ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, oder, wie es in den Frankfurter Doppeltürmen heißt: Chief Regulatory Officer. Einzige Frau im Vorstand der Deutschen Börse ist Hauke Stars, verantwortlich für Cash Market, Pre-IPO and Growth Financing sowie, Sie ahnen es, Personal/Arbeitsdirektorin. Auch die Deutsche Telekom hat eine Personalchefin auf Vorstandsebene. Es ist seit Januar dieses Jahres Birgit Bohle. Bei Henkel heißt die Personalchefin Sylvie Nicol. Rachel Empey ist Finanzchefin von Fresenius. Die gleiche Tätigkeit übte die Engländerin zuvor bereits bei Telefónica Deutschland aus. Belén Garijo ist immerhin schon CEO, allerdings lediglich CEO der HealthCare-Sparte von Merck und damit auch Vorstandsmitglied des Darmstädter Pharmakonzerns. Zur Abwechslung mal wieder eine Personalchefin. Es ist Doris Höpke, aus dem Vorstand des Rückversicherers Munich Re. Im Vorstand des Software-Konzerns SAP verantwortet Adaire Fox-Martin die Global Customer Operations. Noch sitzt Janina Kugel im Vorstand von Siemens - und zwar nicht als einzige Frau. Auch Lisa Davis gehört dem Führungsgremium an, als Energievorstand. Helene von Roeder ist seit Mai 2018 Finanzvorstand des Wohnungskonzerns Vonovia. Sie hat theoretische Astrophysik in Cambridge studiert. Hiltrud Dorothea Werner verantwortet im Vorstand des Volkswagen-Konzerns die Ressorts Integrität und Recht, den Bereich also, den zuvor die Juristin Christine Hohmann-Dennhardt innehatte. Auch Dax-Neuling Wirecard hat eine Dame im Vorstand. Es ist die Österreicherin Susanne Steidl, als Chief Product Officer.

Zur Bestenliste 2018: Das sind die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Der Gase-Hersteller Linde weißt darauf hin, dass es seit der Fusion mit Praxair und der Umfirmierung in die Lindeplc streng genommen bei dem Unternehmen gar keinen Vorstand mehr gibt, sondern ein "One-Tier-System mit einem Board nach englischem/amerikanischem Vorbild". Mitglied darin ist auch Anne Roby, als Executive Vice President.

Schöne Erfolge, die Plattner augenscheinlich veranlassten, die Nachfolgeregelung mit McDermott ganz aktuell zu besprechen. Zumal in die Doppelspitze neben dem deutschen Organisator mit Cloud-Chefin Jennifer Morgan auch eine begeisternde Verkäuferin - allerdings mit etwas weniger bizarrem Predigergehabe - einziehen würde. Und weil McDermott schnell und konsequent entscheidet, bot sich wohl die Verkündung der brillanten Zahlen des dritten Quartals als idealer Zeitpunkt für den Abgang an. Auf dem Gipfel des Erfolgs eben.