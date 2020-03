P roSiebenSat.1-Vize-Chef Conrad Albert steht bei der deutschen Fernsehsendergruppe einem Insider zufolge vor dem vorzeitigen Abschied. Der Konzern werde sich voraussichtlich von dem langjährigen Vorstandsmitglied wegen dessen kritischer Äußerungen trennen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von einer mit der Sache vertrauten Person. Der Aufsichtsrat sollte die Angelegenheit beraten.

Details einer Trennung seien zunächst noch offen. ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen wollte dies nicht kommentieren, da noch keine Entscheidung gefallen sei.

Grund für den Streit ist ein aufsehenerregendes Interview, das Albert der "Süddeutschen Zeitung" gegeben hatte und wo er sich ungewöhnlich kritisch zur jüngsten Entwicklung des Konzerns geäußert hatte. Der langjährige Vorstand hatte angekündigt, seinen Ende April 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und dabei auch eine Spitze gegen ProSiebenSat.1-Chef Max Conze gesetzt.

Er habe bereits im Juni 2019 den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt informiert, "dass ich in der aktuellen Konstellation nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stehe". Albert war seit 2005 für das bayerische Unternehmen tätig und seit Oktober 2011 im Vorstand. Im Frühjahr 2018 war er für drei Monate vorübergehend Konzernchef.

"Eindruck einer Vorstands-Soap-Opera"

Albert hatte den Konzern im Interview als "einzigartiges Unternehmen" gewürdigt, dass etwa mit innovativen Programmen und Initiativen die Branche geprägt habe und für medienpolitisch relevante Vorstöße gesorgt habe. "Auf all dies muss man sich wieder besinnen, sonst bleibt der Eindruck einer Vorstands-Soap-Opera auch am Unternehmen haften", sagte Albert der Zeitung.

Conze hat den Konzern im Juni 2018 übernommen. Seitdem ist der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 um rund 60 Prozent eingebrochen. Conze steht unter Druck, das Unternehmen unabhängiger vom schwächelnden TV-Werbegeschäft zu machen. Sein Vertrag läuft bis Ende Mai 2021. Die Frage, ob der Kontrakt wie üblich vorzeitig verlängert wird, steht damit bald an.

Lesen Sie auch:

Wie Max Conze ProSiebenSat.1 an den Rand des Abgrunds führte

ProSiebenSat.1 mit desaströsen Zahlen - Aktie fällt wie ein Stein

Max Conze verliert auch seine Neuzugänge

Berlusconis plötzliche Chance im ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat

Gehalts-"Wahnsinn" - ProSieben-Vorstand in der Kritik

Berlusconis Mediaset plant schon Dachholding für TV-Allianz mit ProSiebenSat.1

Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (kostenpflichtig) hatte der 52-jährige Manager gesagt, sein Vertrag ende am 30 April 2021. "Ich habe bereits im Juni vergangenen Jahres den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt informiert, dass ich in der aktuellen Konstellation nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stehe."

Auf die Frage, ob das als Misstrauensvotum gegen den Vorstandsvorsitzenden Max Conze zu verstehen sei, antwortet Albert: "Ich bin nicht nur meinem Vorsitzenden und Aufsichtsrat verantwortlich, sondern eben dem ganzen Unternehmen, seinen Mitarbeitern und letztlich auch meinen Überzeugungen." Dies könne auch als Haltung genannt werden, meint Albert weiter.

So sagt er, dass er öffentlich gerne beschrieben werde als einer, der unaufgeregt seine Pflicht erfülle, der das Unternehmen auch in unruhigen Zeiten zusammenhielte - vom Vorstand bis zum Betriebsrat. Doch Albert kommt zu dem Schluss, dass die momentane Situation dies zunehmend schwierig mache. "Daraus habe ich für mich eine Konsequenz gezogen", berichtet er weiter.

Gewinneinbruch bei ProSiebenSat1

Vorstandschef Conze trat erst im Jahr 2018 seinen Posten bei ProSiebenSat.1 an, allein im ersten Jahr gingen vier von fünf Vorständen. Vor kurzem wurde bekannt, dass auchTV-Vermarktungschefin Michaela Tod und Group Chief Technology Officer Nick Texton das Unternehmen verlassen.

Erst in der vergangenen Woche hatte ProSiebenSat.1 katastrophale Zahlen vorgelegt. Rückläufige TV-Werbeeinnahmen von 5 Prozent und Investitionen in den Konzernumbau drückten den Gewinn im vergangenen Jahr erheblich. Das bereinigte Ergebnis fiel um 14 Prozent auf 872 Millionen Euro. Zuletzt sinnierte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe in einem Interview über eine mögliche Fusion zwischen RTL und ProSiebenSat1 - Rabe forderte mehr Flexibilität von den Wettbewerbshütern in Deutschland.