Würden Sie gern wissen, was Kollegen verdienen?

Hand aufs Herz: Würden Sie nicht auch gerne wissen, was all Ihre Kollegen verdienen? Aber sind Sie sicher? Was, wenn die Bezahlung unfair ist? Ist es da nicht besser, es nicht zu wissen? Oder sollten gerade deswegen alle Gehälter transparent sein: Damit der Grundstein für eine faire Bezahlung gelegt ist?

Tatsächlich ist die faire Bezahlung eines der Argumente in Firmen, die ihre Gehälter offenlegen. Das gilt selbstverständlich bis in die Chefetagen.

Die Digitalagentur Elbdudler hat seit ihrer Gründung nicht nur offene Gehälter, sondern überhaupt transparente Zahlen. Was das für das Unternehmen und die Mitarbeiter für Konsequenzen hat, wie das System ankommt und wie es umgesetzt werden kann, erzählt Mitgründer Julian Vester in der aktuellen Podcast-Folge.

