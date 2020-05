Dax und Dow Jones haben sich von ihrem Einbruch im März bereits wieder kräftig erholt, der Dax hat seit seinem Tief Mitte März mehr als 40 Prozent zugelegt. Der Technologieindex Nasdaq nähert sich bereits seinem Rekordhoch - die Coronakrise hat die Rally der Techwerte nach einem kurzen Rücksetzer sogar beschleunigt.

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wegen Hongkong haben Anleger an der Wall Street am Freitag kaum verunsichern können. US-Präsident Donald Trump kündigte in einer Pressekonferenz in Washington an, er werde seine Regierung anweisen, die Aufhebung der Sonderbehandlung Hongkongs in die Wege zu leiten. Allerdings erwähnte er keine Schritte, die auf ein Ende der mühsam errungenen Vereinbarung zwischen China und den USA zur Entspannung ihres Handelskonflikts hindeuten könnten. Das sorgte bei Investoren für Erleichterung, sagten Analysten. Zwar liebt Trump die großen Töne, doch bleibt er ein Schoßhund der Wall Street. Trump will keinen Handelskrieg riskieren, der seine Wiederwahlchancen schmälern könnte.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Index der Standardwerte beendete den Handel 0,1 Prozent niedriger bei 25.383 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 legte dagegen 0,5 Prozent zu auf 3044 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg sogar 1,4 Prozent auf 9555 Punkte und ist damit nur noch 1,5 Prozent von seinem Rekordhoch entfernt. Die Technologie-Rally hat in den vergangenen Wochen noch einmal an Tempo gewonnen.

In Europa überwog vor Trumps Rückzieher noch die Unsicherheit. Der Dax gab 1,7 Prozent nach, dürfte aber die neue Handelswoche mit Gewinnen starten.

Wenig erbaulich waren auch die US-Konsumausgaben im April, die um 13,6 Prozent einbrachen. Ein größeres Minus hat es seit Beginn der Statistik 1959 noch nicht gegeben. Der Einbruch des Konsums deutet darauf hin, dass die weltgrößte Volkswirtschaft im laufenden zweiten Quartal so stark schrumpfen könnte wie seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930-er Jahren nicht mehr.

Powell will Fed-Instrumente ausschöpfen - Geldflut spült Sorgen weg

Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte in einem Webcast, dass die Zentralbank ihre Instrumente im Kampf gegen die Wirtschaftskrise weiter nutzen wird. Der Dollar-Index machte seine Verluste wett und stand bei 98,3 Punkten. Die Federal Reserve hatte ihren Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld auf die Spanne von null bis 0,25 Prozent gesenkt und umfangreiche Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft in Billionenhöhe aufgelegt.

Trumps Auseinandersetzung mit Twitter setzte den Aktien des Kurznachrichtendienstes zu. Sie fielen um knapp zwei Prozent. Trump unterzeichnete eine Verordnung, die gewisse Schutzmechanismen für Online-Plattformen außer Kraft setzen könnte. Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Google müssten dadurch letztendlich Verantwortung für Inhalte ihrer Nutzer übernehmen.

Aktien von Salesforce gaben 3,5 Prozent nach. Der SAP-Konkurrent senkte wegen der Coronavirus-Pandemie seine Jahresprognose und wird voraussichtlich einen Verlust je Aktie zwischen sechs und vier Cent einfahren.

mit reuters und dpa