So kann Deutschland bei künstlicher Intelligenz aufholen

Das Feld der künstlichen Intelligenz scheint uneingeschränkt von Amerika und China dominiert zu werden. Doch Deutschland ist nicht so abgeschlagen, wie es scheint.

Deutschland scheint in der Zange zwischen sich rasant weiterentwickelnden Tech-Konzernen wie Google Börsen-Chart zeigen oder Amazon Börsen-Chart zeigen aus den USA und den staatlich ehrgeizig unterstützten KI-Entwicklungen in China. Als "late follower", als Späteinsteiger, und nicht als Pionier versucht die Bundesrepublik Boden gut zu machen. Dabei helfen kann dem Land die starke Industrie, deren Aufrüstung mit künstlicher Intelligenz die wirtschaftliche Zukunft sichern könnte.

Christoph Bornschein, CEO und Gründer von Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG), analysiert in der aktuellen Podcast-Folge die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und beschreibt, wie konkret die deutsche Industrie künstliche Intelligenz zur Produktionsoptimierung einsetzt.

